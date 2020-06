Ticket-Vorverkauf startet im August

Der Kartenvorverkauf für den Ersatzspielplan beginnt am 3. August. Eintrittskarten sind unter 8122-200 und per E-Mail an tickets@theater-essen.de sowie im Ticket-Center II. Hagen 2 erhältlich.

Der Kartenvorverkauf für den Ersatzspielplan September 2020 beginnt am 3. August. Eintrittskarten sind telefonisch unter 0201-8122-200 und per E-Mail an tickets@theater-essen.de sowie im Ticket-Center erhältlich, II. Hagen 2, 45127 Essen.



Das Ticket-Center im II. Hagen 2 bleibt während der Theaterferien vom 29. Juni bis 16. August von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Der Vorverkauf beziehungsweise die Reservierungen für den ursprünglichen Spielplan der Spielzeit 2020/2021 sind eingestellt.

Bisher eingegangene Reservierungen bleiben bestehen, sofern der Termin der Veranstaltung und die bisher genehmigten Platzkapazitäten aufrechterhalten bleiben.