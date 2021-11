Tod vorgetäuscht: Ex-Fußballer zu Gefängnisstrafe verurteilt

Essen. Ein ehemaliger Profi-Fußballer soll seinen Tod vorgetäuscht haben, damit seine Frau die Lebensversicherung kassiert. Jetzt wurden sie verurteilt.

Sein Tod mit anschließender Wiederauferstehung war vergebens. Für jeweils drei Jahre und zehn Monate müssen der frühere Schalke-Spieler Hiannick K. (35) aus Marl und seine Ehefrau Christina von G. (41) ins Gefängnis, entschied am Dienstag das Landgericht Essen. Die XXV. Strafkammer warf ihnen Versicherungsbetrug vor, weil sie für 1,2 Mio Euro den Tod des Mannes vorgetäuscht haben sollen.

Keinen Zweifel hatten die Richter an der Schuld des mittlerweile zerstrittenen Ehepaares. Die Indizienkette lasse keinen anderen Schluss zu, sagte Richter Markus Dörlemann.

Zunächst Versicherung über vier Mio Euro beantragt

2015 hatten die beiden eine Risikolebensversicherung mit Unfallschutz für den 35-Jährigen abgeschlossen. Zunächst hatte die Versicherungssumme laut Antrag über vier Millionen Euro laufen lassen. Das lehnte die Provinzial-Versicherung ab, auf 1,2 Mio Euro einigte sie sich aber mit dem Paar.

Schon nach einem halben Jahr trat der Versicherungsfall ein. Hiannick K. hatte sich in seinem Heimatland Kongo aufgehalten und dort am 6. Januar 2016 angeblich einen schweren Verkehrsunfall erlitten, an dessen Folgen er starb. Zumindest bescheinigten das amtliche Dokumente von Behörden der Demokratischen Republik Kongo. Da bestand kein Zweifel mehr. Auch der frühere Mannschaftskollege Manuel Neuer kondolierte aufrichtig.

150.000 Euro abgehoben

Nach anfänglichem Zögern und auf sanften Druck der Ehefrau zahlte die Versicherung gegen Ende des Jahres die 1,2 Mio Euro auch aus. Christina von G. erwies sich als sparsame Hausfrau, holte "nur" 150.000 Euro vom Konto ab.

Dann änderte sich plötzlich alles. Denn am 29. März 2018 meldete sich Hiannick K. bei der Deutschen Botschaft in Kinshasa. Er erzählte eine echte Räuberpistole. Seine Frau und seine Mutter hätten ihn entführt. In einem anderen Ort des Kongo habe er sich all die Zeit durchs Leben geschlagen. Erst jetzt habe er sich absetzen können.

Verteidiger forderten Freispruch

Schon Staatsanwalt Hauke Schlick hatte fast fünf Jahre Gefängnis gefordert. Die Verteidiger Michael Wolff und Lars Dippel dagegen hatten Freispruch gefordert und die Vorwürfe als reine Vermutung zurückgewiesen. Die Angeklagten hatten während der Hauptverhandlung geschwiegen.

Richter Dörlemann sprach von einer Indizienkette. Das fange schon damit an, wie schnell die Papiere aus dem Kongo nach Deutschland gelangt seien. Das Gericht hatte Auslandsexperten gehört. Sie hatten versichert, dass es derartig vollständige Dokumente mit Unfallskizze im Kongo eigentlich nicht gibt. Dörlemann sprach von einer "Überdokumentation".

Richter nennt Entführung "grotesk"

Dass es ein Versicherungsbetrug sei, erklärt sich aus Sicht des Gerichtes natürlich aus dem Wiederauftauchen des angeblich Toten. Täter könne kein Dritter sein, sondern nur die Angeklagten: getrennt handelnd oder zusammen.

Er zählte dann einzelne Punkte der Indizienkette auf. Dabei ging es vor allem um die angebliche Entführungsgeschichte. Diese habe Hiannick K. nach seiner Wiederauferstehung im Kongo so emotionslos und ohne jedes Detail geschildert, dass sie nicht wahr sein könne. Dörlemann im Urteil: "Die Geschichte ist einfach nur grotesk."

Gegen Hiannick K. erließ die Kammer auch Haftbefehl, setzte ihn aber außer Vollzug. Dafür muss der Ex-Schalker sich regelmäßig melden und seine Ausweispapiere abgeben.

