Träger reagieren auf das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe

Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe tritt ab Januar 2020 die generalistische Pflegeausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege in Kraft. Alle Azubis erhalten nun zwei Jahre lang eine gemeinsame Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung wählen. Wer diese generalistisch ausgerichtete Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt den Abschluss „Pflegefachfrau/-mann“. Wer dagegen bereits einen Schwerpunkt der Arbeit kennt, kann im dritten Jahr statt die generalistische Ausbildung fortzusetzen, einen gesonderten Abschluss in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege erwerben.

Die Kooperationspartner des evangelischen Ausbildungsverbundes sind: das Ev. Fachseminar für Pflegeberufe und die Schule für Gesundheits- & Krankenpflege der Ev. Kliniken Essen-Mitte sowie folgende Träger der praktischen Ausbildung: Adolphi-Stiftung Senioreneinrichtungen gGmbH, Ev. Altenheim Bethesda, Ev. Altenzentrum am Emscherpark e.V., Ev. Pflegeheim Paulushof gGmbH, Ev. Seniorenzentrum Frohnhausen gGmbH, Ev. Senioren-Zentrum Kettwig gGmbH, Diakoniestationen Essen gGmbH, Diakoniewerk Essen gemeinnützige Senioren-und Krankenhilfe GmbH, Johannes-Heim. Senioren- und Pflege gGmbH Essen, Martineum Altenhilfe gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH, Ev. Altenwohnheim Dellwig gGmbH Seniorenstift Martin Luther, Stiftung Waldthausen, Ev. Kliniken Essen-Mitte gGmbH (KEM).