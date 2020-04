Trauer in Essen: Manchmal kann man nicht richtig entscheiden

Hunderte hatten sich verabredet, um zusammen den Tod eines 14-Jährigen in Essen zu betrauern. Die Polizei griff nicht ein – trotz Abstandsgebots.

Es ist erst ein paar Tage her, da haben Polizisten an der Tür einer Studenten-WG geklingelt. Ein Nachbar hatte eine „Corona-Party“ gemeldet. Drei Bewohner hatten je einen Gast zu Besuch. Zusammen wurde gegessen und - wohl etwas laut - Musik gehört. Die Polizei hat diese kleine Gesellschaft mit Hinweis auf das Kontaktverbot aufgelöst. Sie hatte das Recht dazu.

Am Dienstagabend standen Hunderte Menschen, zumeist Jugendliche, eng zusammen, um den Tod eines Schülers zu betrauern. Die Messer-Attacke hat die ganze Stadt geschockt. Ein Streit war eskaliert, einer stach zu. Unter Verdacht: ein 17-Jähriger. Noch weiß man wenig über die Tat. Was man aber sicher weiß: Ein 14-Jähriger ist tot. Und das ist allemal ein Grund zu tiefer Trauer.

Eigentlich hätte die Polizei die Ansammlung auflösen müssen

Die Polizei steckte in einer Zwickmühle. Eigentlich hätte sie die Trauergesellschaft auflösen müssen. Was aus solch einer Zusammenballung von Menschen in Zeiten von Corona entstehen kann, wissen wir seit jener verhängnisvollen Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg. Es ist nicht auszuschließen, dass von dieser Trauerfeier wieder viele neue Infektionen ausgehen – im schlimmsten Fall sogar mit tödlichen Folgen. Das wäre ein triftiger Grund für die Polizei gewesen, hier einzuschreiten.

Aber darf man eine trauernde Gemeinschaft, die sich bereits versammelt hat, mit Gewalt trennen? Welche Bilder wären das gewesen? Bundesweit hätte die Essener Polizei als herzlos dagestanden. Die Einsatzleitung hat sich für das kleinere Übel entschieden. Man möchte nicht in der Haut dessen stecken, der das und die Folgen zu verantworten hat.

Andererseits zeigt der Vorgang aber auch: Bei vielen ist die Botschaft von der Notwendigkeit des Abstandhaltens noch nicht angekommen. Vielleicht spielt da sogar die von manchen Virologen kritisierte Entscheidung, nun die Schulen wieder zu öffnen, eine Rolle. Es ist schwer, Kindern zu erklären, dass sie zwar zusammen zur Schule gehen dürfen, aber nicht zusammen trauern dürfen.

Es war ein Fehler, zu der Trauerfeier aufzurufen

Es war objektiv falsch, in den sozialen Medien zu dieser Trauerfeier aufzurufen. Es war objektiv falsch, daran teilzunehmen. In diesen Zeiten muten wir allen zu, neue Wege dafür zu finden, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Freunde dürfen nicht an Beerdigungen teilnehmen, Alte nicht in Heimen besucht werden, und Sterbende bleiben im Hospiz allein. Wir trauern anders. Wir trauern alleine oder zu zweit. Das alles ist furchtbar.

Furchtbar ist auch der tödliche Streit unter Jugendlichen. Wir alle trauern mit. Den Angehörigen des Opfers gehört unser Mitgefühl. Und mit der Familie des Verdächtigen darf man auch mitfühlen.