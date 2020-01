Medizin Trauer in Essen um den Jugendpsychologen Christian Eggers

Essen. Der Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Essener LVR-Klinikum ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der bekannte Essener Kinder- und Jugendpsychiater Christian Eggers ist tot. Er starb am 10. Januar im Alter von 81 Jahren. Eggers war Gründungsdirektor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am LVR-Klinikum. Nach ihm ist eine Stiftung benannt, die Wohngruppen für betroffene Kinder und Jugendliche betreibt. Außerdem ist an der Volkshochschule (VHS) ein Schul-Kurs nach Eggers benannt, der offen ist für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen.

Trauerfeier am Mittwoch in Frohnhausen

„Die besondere Liebe und Hingabe galt seinen jungen Patienten, die an einer schizophrenen Psychose erkrankt waren“, schreibt die Eggers-Stiftung auf ihrer Internet-Seite. Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 22. Januar, im „Lighthouse“ in Frohnhausen statt.

Die Stiftung teilt mit, dass die Geschäfte von der Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie Evangelia Komninou weitergeführt wird.