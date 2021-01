Endlich Schnee - doch die dichte Decke, die seit dem späten Samstagabend in Essen liegt, wird nicht bleiben.

Wetter Trotz dichter Schneedecke: Keine Verkehrsprobleme in Essen

Essen Dichtes Schneetreiben am Samstagabend im ganzen Essener Stadtgebiet: Doch der Schnee wird nicht liegenbleiben, sagen Meteorologen.

Im gesamten Essener Stadtgebiet hat es am Samstagabend geschneit. Über mehrere Stunden fiel Schnee und bildete eine dichte Decke von insgesamt drei bis fünf Zentimetern.

Die Polizei meldet am Sonntagmorgen keine nennenswerten Ereignisse - der Winterdienst der Entsorgungsbetriebe (EBE) habe früh reagiert; die meisten Straßen seien deswegen schon in der Nacht frei gewesen, hieß es in der Leitstelle im Polizeipräsidium.

Der Schnee wird allerdings nicht liegenbleiben: Für den Wochenbeginn sind mildere Temperaturen von bis zu sechs Grad plus angekündigt.