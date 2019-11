Trotz Kufens Popularität: OB-Wahl Essen kann spannend werden

Mit Mehrdad Mostofizadeh ist das Bewerber-Trio nun komplett, das mit einigermaßen realistischen Chancen in die OB-Wahl 2020 geht. Stand jetzt, ist Amtsinhaber Thomas Kufen sicherlich klarer Favorit – zumal wenn es beim Wegfall der Stichwahl bleiben und bei der Wahl eine einfache Mehrheit reichen sollte. Aber bis dahin kann noch viel passieren. Mostofizadeh ist jedenfalls mehr noch als dem SPD-Kandidaten Oliver Kern zuzutrauen, dass er an Profil zulegt.

Mostofizadeh pflegt einen eher sachlichen Stil - das kann ihm helfen

Der Landtagsabgeordnete ist politisch erfahren, hat viele Gesichter und ist nicht so leicht in eine Schublade zu stecken, was für die OB-Kandidatur eher ein Vorteil sein dürfte. Er gilt im grünen Spektrum zwar als im Zweifel links, kann aber auch Pragmatismus und pflegt als Finanzpolitiker eher einen sachlichen Stil als einen betont missionarischen. Wenn er früher im Rat das Wort ergriff, merkten selbst diejenigen auf, die den Grünen denkbar fernstanden. Auch seine persönliche Ausstrahlung mag ihm Punkte bringen.

Das ändert nichts daran, dass Kufen bisher wenig politisch verwertbare Fehler macht und weit über die klassische CDU-Wählerschaft hinaus Ansehen genießt. Im ersten Wahlgang wird er deshalb nur sehr schwer zu schlagen sein, zumal Kern und Mostofizadeh sich wahrscheinlich gegenseitig kleiner halten. Käme es jedoch zu einer Stichwahl, würden die Karten neu gemischt.

Essen wird die Wahl haben zwischen ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten

Festzuhalten ist: Essen wird faktisch die Wahl haben zwischen drei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, was auf jeden Fall zu begrüßen ist: einem liberalen Christdemokraten mit konservativen Einsprengseln, einem linken SPD-Sozialpolitiker und einem Dritten, der in seiner Person ziemlich passgenau die politischen Bedürfnisse und das Lebensgefühl des grünen Großstadt-Milieus verkörpert.

Und schließlich ist da noch die Unsicherheit bezüglich eines möglichen AfD-Kandidaten, mag er Guido Reil heißen oder auch anders. Wie dieser auf die Wähler und damit auf das OB-Rennen wirkt, ist derzeit noch überhaupt nicht abzusehen.

Das alles zusammen kann durchaus spannend werden. Gelaufen ist die OB-Wahl jedenfalls noch nicht.