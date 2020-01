„Tussipark“ in Essen: Karaoke-Komödie lädt zum Mitsingen ein

Verbringen Frauen eine Nacht zusammen, kann es turbulent hergehen. Bester Beweis dafür ist „Tussipark“ im Rathaus-Theater. Die aus der Feder von Christian Kühn stammende Karaoke-Komödie bietet zweieinhalb Stunden bunten Theatertrubel, dicht gespickt mit Spitzen gegen Männer.

„Tussipark“: Der Männerfrust verbindet das Frauen-Quartett

Doch auch die Frauen und Rollenklischees werden aufs Korn genommen. Eher nebensächlich ist die Handlung, wunderbar amüsant hingegen sind die Dialoge. Vier von Charakter und Biografie her völlig unterschiedliche Frauen führt der Zufall an einem Samstag im Parkhaus eines Einkaufscenters zusammen: die schwangere Hausfrau und Mutter Grit (Julia Klawonn), die Sprüche klopfende Verkäuferin Jennifer (Dorothea Kriegl), die allzeit zu flüchtigen Liebschaften bereite Businessfrau Pascaline (Tanja Wenzel) und Wanda im Brautkleid (Lucy Diakovska). Sie hat in letzter Minute ihre Hochzeit platzen lassen. Der Männerfrust verbindet das Quartett und schweißt es eine Nacht zusammen.

Der Titanic-Song wird vorsätzlich schief gesungen

Offen werden bekannte Probleme zwischen den Geschlechtern ausgesprochen, fern jeder Gefühlsduselei. So kommen dem Publikum bisweilen die Tränen – vor lauter Lachen. Fetzige Karaoke-Songs umrahmen das zum Mitsingen einladende Stück. Die Texte werden per Beamer präsentiert. Die Musik reicht von Katy Perrys Mega-Hit „I Kissed a Girl“ über „Ich find` dich Scheiße“ von der deutschen Girlie-Band „Tic Tac Toe“ bis hin zu Songs der Schlager-Ikone Helene Fischer. Urkomisches Highlight: Jennifer bringt die Titanic-Schnulze „My Heart will go on“ zu Gehör – vorsätzlich grottenschief. Nun braucht sich niemand mehr gesanglich zurückzuhalten, bitte einfach einstimmen.

Medley mit Helene-Fischer-Songs sorgt für Begeisterung im Saal

Essen Hier gibt’s die Tickets Die Komödie „Tussipark“ ist bis zum 26. Januar im Essener Rathaus-Theater, Porscheplatz, zu sehen. Tickets gibt es unter Tel. 0201-24 555 55 und per Email: service@theater-im-rathaus.de Das Stück von Christian Kühn wurde 2014 in der Comödie Dresden uraufgeführt und hat seitdem auf vielen bundesdeutschen Bühnen für Beifallsstürme gesorgt.

Dem modischen Dummchen-Stereotyp entspricht vor allem Jennifer, auch wenn sie nicht blond ist. Im pinken Kleid und flott auf quietschgelben Stöckelschuhen unterwegs, versprüht sie Sprachwitz vom Feinsten. Ein peinlicher Versprecher nach dem anderen entfährt der frisch gekündigten Romantikerin. So sagt sie etwa, sie könne sich mit etwas „desinfizieren“, meint aber „identifizieren.“ Eine Sache „imprägniert“ ihr, wo es „imponiert“ heißen müsste. Schließlich schmettert sie als dickes Lob ein hochachtungsvolles „Shampoo“ heraus, statt „Chapeau“ und löst damit wahre Lachsalven aus. Stehende Begeisterung im Saal weckt das Fischer-Medley am Ende. Da reißt es alle aus den Sesseln. Und die Regie lässt sogar Luftballons steigen, in der Tussi-Farbe rosa. Kurzum: „Tussipark“ ist absolut empfehlenswert. Lustiger kann man das junge Theaterjahr kaum beginnen.