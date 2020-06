Über 100.000 Euro Schaden: Diebe stehlen Autofelgen

Essen. Mehrere hochwertige Felgensätze haben Diebe aus einem VW-Autohaus in Essen-Kray gestohlen. Die Täter müssen lange vor Ort gewesen sein.

Dutzende Auto-Felgen im Wert von über 100.000 Euro haben unbekannte Diebe in der Nacht auf Freitag aus einem VW-Autohaus in Essen-Kray an der Schönscheidtstraße gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. „Mit größter Wahrscheinlichkeit dürfte der Einbruch von mehreren Personen verübt worden sein, weil der Beutezug sicherlich längere Zeit in Anspruch genommen hat“, heißt es.

Für den Abtransport müssen die Täter einen großen Laster oder mehrere Transporter benutzt haben. Die Polizei fragt: Wer hat etwas mitbekommen? Hinweise an 0201 8290.