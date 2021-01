Umbau Willy-Brandt-Platz in Essen: Bitte keine Blumenkübel!

Essen Essens Planungsdezernent will den Willy-Brandt-Platz in den nächsten Jahren umgestalten. Dabei sollten aber nicht alte Fehler wiederholt werden.

Essens Planungsdezernent Martin Harter, seit einem Jahr im Amt, Er könne sich auch Blumenkübel vorstellen, heißt es.

Lieber Herr Harter: bitte keine neuen Blumenkübel! Die Liste der erfolglosen Versuche, den Willy-Brandt-Platz mit derlei Maßnahmen aufzuhübschen, ist lang. Manche werden sich vielleicht noch an schlanke Edelstahl-Kübel erinnern, die mit schilfähnlichem Gewächs den grauen Platz grüner machen sollten - das war wohl um die Jahrtausendwende, und ist heute zu Recht vergessen. Dann, nach dem Kulturhauptstadtjahr: Große Kunststoff-Quader vor der Galeria Kaufhof, hübsch bepflanzt, dazwischen Bänke - ein totaler Flop, denn damals war der Platz der Treffpunkt der Alkoholiker-Szene.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Essen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Und kaum jemand wird sich wohl daran erinnern, dass es vor ziemlich genau zehn Jahren eine erbittert geführte Diskussion um den gläsernen Aufzug gab, der am Eingangstor der Innenstadt steht - von "verbauten Sichtachsen" war damals die Rede. Und dass man nicht denselben Fehler machen wolle wie seinerzeit bei der Errichtung des Kaufhof-Pavillons, der die halbe Kettwiger Straße zustellt. Heute stören sich wohl nur noch Menschen an dem Aufzug, wenn er nicht funktioniert. Der Diskussion von Fachleuten stand in Essen immer ein relativ ausgeprägter Gleichmut vieler Bürger gegenüber, was ästhetische Fragen angeht.

Gewinn durch mehr Gastronomie

Aber viele haben verstanden: Der Willy-Brandt-Platz kann nur gewinnen, wenn er von mehr gastronomischen Betrieben als bisher gesäumt wird. Siehe Kettwiger Straße: Vor 30 Jahren hätte sich wohl niemand träumen lassen, dass neben dem Kino Lichtburg mal ein Café zum Verweilen einlädt. Über Jahrzehnte - die Älteren werden sich erinnern - gab es dort in jenem Ladenlokal einen wenig repräsentativen Schlüsseldienst. Und das in 1a-Lage.

Mit Blumenkübeln oder anderen "Stadtmöbeln" ist hingegen nichts gewonnen. Siehe Viehofer Straße: In den 90er-Jahren zugebaut mit seltsamen Stahl-Skulpturen; es ist so oft mit Kunst im öffentlichen Raum: Wenige Jahre nach ihrer Errichtung wirkt sie wie ein altmodischer und unpassender Fremdkörper. Noch ein Beispiel: Kennedyplatz, Ecke I. Hagen - Serge Spitzers Stahlspirale. Beeindruckende, zeitlose Kunst, aber leider falsch platziert.

Problem erkannt - aber Lösung noch nicht in Sicht

Wenn der Planungsdezernent erkannt hat, dass die Zugigkeit des Platzes ein Problem ist bei der Ansiedlung neuer Gastronomie, ist das ein richtiger, wichtiger Schritt. Dem Phänomen aber mit neuen "Stadtmöbeln" zu begegnen, sei es Pflanzen oder Kunst, kann nicht die Lösung sein.