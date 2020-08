Bei einem Unfall auf der Ernestinenstraße in Essen ist am Donnerstagabend ein Autofahrer verletzt worden.

Verkehrsunfall Unfall in Essen: Pkw überschlägt sich und trifft vier Autos

Essen. Das Auto eines 35-Jährigen hat sich am Donnerstagabend in Essen überschlagen. Danach prallte es gegen geparkte Autos. Der Fahrer wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Stoppenberg ist ein Autofahrer am Donnerstagabend verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, soll sich der 35-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in der Ernestinenstraße mit seinem Fahrzeug überschlagen haben. Dabei prallte er gegen vier geparkte Autos.

Anrufer hätten gegen 21.40 Uhr der Feuerwehr geschildert, dass der Mann im Wagen eingeschlossen worden sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellten diese aber fest, dass sich der Fahrer selbst aus dem Wagen hatte befreien können. Der 35-Jährige wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (red)