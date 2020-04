Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Essener Burggrafenstraße am Freitagmorgen verstorben. Ein dritter schwebt in Lebensgefahr.

Unfall Schwerer Unfall in Essen: Zwei Todesopfer - Straße gesperrt

Essen. Am Freitagmorgen geriet auf der Essener Burggrafenstraße ein VW in den Gegenverkehr. Der Fahrer und der Beifahrer des Fahrzeugs sind gestorben.

Nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos in einem 70 Meter langen Eisenbahntunnel auf der Essener Burggrafenstraße sind der Fahrer und der Beifahrer eines VW Bora ums Leben gekommen. Die Reanimation des 24-jährigen Fahrers wurde laut Informationen der Feuerwehr noch van der Unfallstelle eingestellt. Der Beifahrer verstarb im Krankenhaus.

Den Fahrer eines roten Hyundai befreite die Feuerwehr aus seinem Unfallfahrzeug. Der 41-Jährige wird in einer Klinik versorgt und schwebt in Lebensgefahr. Die Burggrafenstraße ist für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Die Sperrung der Unfallstelle soll bis zehn Uhr andauern.

Nach ersten Erkenntnissen der Essener Polizei sei der Fahrer des VW am frühen Freitagmorgen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in den Hyundai gekracht. (ms/ck)

