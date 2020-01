Unverpacktladen für Kosmetik-Fans in Essen eröffnet

Eine feine Zitrusnote zieht durch den neuen Laden in der nördlichen Innenstadt. Beim Einräumen der Regale ist Dalia El-Shaal versehentlich ein Fläschchen mit Lemongras-Öl umgekippt. Nicht weiter schlimm, denn der frische Duft passt perfekt zum Konzept: Bei „Miss Planty“ kann der Kunde alles finden, was zum Selbermachen von Naturkosmetik notwendig ist. Ätherische Öle, Bienenwachs, Kakaobutter oder Blüten, Tiegel und Fläschchen. Alles natürlich, alles ohne Plastik, alles mit viel Sorgfalt ausgewählt.

Es ist der erste Unverpackt-Laden für kosmetische Rohstoffe in Essen, und Dalia E-Shaal ist Gründerin aus Leidenschaft. Sie hat mit „Miss Planty“ ein Herzensprojekt umgesetzt. Nach erfolgreich abgeschlossenem Journalistik- und PR-Studium hat sie sich beruflich lieber auf das konzentriert, was sie wirklich liebt: „Ich habe mich schon immer für Kosmetik begeistert“, sagt die 26-jährige Essenerin.

Regelmäßige Kosmetik-Workshops bei „Miss Planty“ in Essen

Seit Jahren auch für Naturkosmetik aus eigener Herstellung. Denn eine schwere Erkrankung im Bekanntenkreis hat sie genauer hinschauen lassen, welche Produkte dem Körper eigentlich gut tun. „Also habe ich angefangen, selbst zu rühren und mir über Inhaltsstoffe Gedanken zu machen.“

Sie hat eine Ausbildung zur Naturkosmetikerin gemacht und schon seit einiger Zeit Workshops zu Hause, in dem Unverpacktladen „von Grünstadt“ im Südviertel oder bei der Volkshochschule angeboten. Ab sofort finden Workshops an jedem Freitag und Samstag in ihrem eigenen Laden statt, manche sind offen, andere können von Grüppchen gebucht werden. Jeder Workshop steht unter einem Motto, so wie jetzt, wenn in der offenen Küche winterliche Körperbutter, Lippenpflegestifte und Badekugeln produziert werden.

Junge Gründerin lobt kreative Szene in der nördlichen Essener Innenstadt

Dalia El-Shaal weiß, „dass Nachhaltigkeit im Trend liegt und damit auch der Wunsch, selbst zu produzieren“. Viele Rohstoffe für Kosmetik werden im Internet bestellt, „aber oft ist man enttäuscht“, sagt sie und spricht aus eigener Erfahrung. Da gibt es dann bestimmte Zutaten nur kiloweise oder ein ätherisches Öl duftet nicht so, wie es die Beschreibung versprochen hat. „In einem Laden kann man schnuppern und die Düfte auf sich wirken lassen. Außerdem kann ich beraten, damit die Produkte passend zum Hauttyp ausgewählt werden.“

Von ihrem Standort an der I. Weberstraße 8 in der Nähe des Weberplatzes ist die junge Gründerin überzeugt: „Hier entwickelt sich gerade ein vielversprechendes Kreativquartier.“

Miss Planty: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Samstag, 18. Januar 2020, große Neueröffnung mit Aktionen und besonderen Angeboten, www.missplanty.com