Vor unseriösen Schlüsseldiensten warnt die Verbraucherzentrale in Essen schon länger. Doch mittlerweile mehren sich bei ihr die Beschwerden von Bürgern, die auch von anderen Notdiensten übers Ohr gehauen wurden. „Es fallen nicht nur Schlüsseldienste auf. Die Maschen verlagern sich auf andere Gewerke“, sagte Verbraucherberaterin Sigrun Widmann. Als Beispiele nannte sie Schädlingsbekämpfer, Glaser und Dachdecker.

Im Vorfeld des diesjährigen Weltverbrauchertages am 15. März wird die Verbraucherzentrale Essen deshalb zusammen mit der Polizei Tipps gegen die Abzocke unseriöser Notdienste geben. Kostenlose Beratungen dazu sind am Freitag, 13. März, in der Verbraucherzentrale geplant sowie am Dienstag, 17. März, in der Zentralbibliothek (siehe Infokasten).

Bei einem Pressegespräch am Mittwoch schilderten Sigrun Widmann und ihre Kollegin Monika Wagner drei Beispielfälle, die in jüngster Zeit bei der Verbraucherzentrale auftauchten. So war bei einer Familie an einem stürmischen Abend die Balkontür zersplittert. Der gerufene Notdienst setzte eine Plexiglasscheibe ein. Die Rechnung anschließend betrug 500 Euro, wobei alleine die Anfahrt 240 Euro kosten sollte.

„Der Mann hatte allerdings bewusst eine Telefonnummer mit Ortsvorwahl gewählt“, sagt Monika Wagner. Er musste also davon ausgehen, dass der Glaser-Notdienst vor Ort ansässig ist und nicht von irgendwo her anreist. „Eine Kürzung der Anfahrtskosten ist deshalb aus unserer Sicht gerechtfertigt.“

Teure aber nutzlose Rohrreinigung

Im zweiten Fall kassierte eine Rohrreinigungsfirma 1000 Euro von einem Betroffenen. Der hatte die Monteure über eine Hotline beauftragt. Rund eine Stunde habe der Einsatz gedauert, und als die Handwerker weg waren, bestand das Problem noch immer.

Fall 3: Der Eichenprozessionsspinner hielt im vergangenen Jahr die Schädlingsbekämpfer auf Trab und lockte auch unseriöse Anbieter an. An Sigrun Widmann hatte sich ein Mann gewandt, der folgende Erfahrung gemacht hatte: Der von ihm gerufene Schädlingsbekämpfer bekämpfte zwar erfolgreich die Raupen. Sie fielen tot vom Baum. Doch nachdem der Schädlingsbekämpfer 800 Euro bekommen hatte, sei dieser einfach gegangen und ließ die toten Tiere am Boden liegen. Er hinterließ einen ratlosen Auftraggeber.

Unseriöse Notdienste nutzen Notlage aus

Die Maschen ähneln sich in allen Fällen: „Viele hilfreiche Türöffner oder Rohrreiniger leisten zwar rasche Abhilfe, sie nutzen aber im Gegenzug die Notlage der Kunden mit intransparenten und überteuerten Preisen aus“, warnt die Verbraucherzentrale. „Wir staunen immer, was Verbraucher für Summen zahlen“, bekräftigt Sigrun Widmann.

Die Verbraucherzentrale hat deshalb Tipps zusammengestellt, wie sich Kunden schützen können. „Wichtig ist, dass man Ruhe bewahrt und nicht in Panik gerät“, sagt Sigrun Widmann. Auch sollten sich Betroffene die Frage stellen, ob der Notdiensteinsatz wirklich notwendig ist oder auch noch am nächsten Tag Zeit ist, das Problem zu beheben.

Verbraucherschützer raten: Anbieter schon vorher suchen

Immer wieder raten Verbraucherschützer zudem, sich für den Fall der Fälle schon im Vorfeld einen seriösen Anbieter zu suchen; und nicht erst, wenn der Notfall eingetreten ist. „Viele googeln dann nämlich schnell im Internet.“ Doch in Notfällen bleibe selten Zeit für eine richtige Recherche.

Wer einen Notdienst beauftragt, sollte bereits am Telefon schon genau die Kosten erfragen, am besten einen Festpreis vereinbaren. Dieser sollte auch die Anfahrtskosten beinhalten. Und: noch bevor der Notdienst mit der Arbeit beginnt, nochmal über den Preis sprechen. „Viele Dienste lassen sich am Telefon nicht gerne festlegen“, weiß Sigrun Widmann. Dann sollten schon die Alarmglocken angehen.

Essen Zwei Veranstaltungen zu Notdiensten Die Verbraucherzentrale Essen informiert zusammen mit der Polizei am 13. März, von 10 bis 13 Uhr in ihrer Beratungsstelle, Hollestraße 1 (Haus der Technik). Zusätzlich beraten die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale am 17. März, von 15 bis 17 Uhr an einem Infostand in der Zentralbibliothek, Hollestraße 3. Wissenswertes hat die Verbraucherzentrale auf der Internetseite www.verbraucherzentrale.nrw/notdienste zusammengestellt. Die Essener Verbraucherzentrale ist telefonisch erreichbar unter 64957401

Die Verbraucherzentrale rät Kunden schließlich, eine Rechnung zu verlangen und nicht bar oder mit EC-Karte zu zahlen. Das scheint einfach gesagt, denn Sigrun Widmann berichtet von vielen Fällen, in denen die Mitarbeiter auf die Barzahlung bestehen. Manche mit deutlichem Nachdruck und sogar Drohungen.

Wann Kunden die Polizei rufen sollten

Dann sei es geraten, die Polizei hinzu zu rufen. Wenn diese dann eintrifft, dann sind die unseriösen Dienstleister meist weg, sagt Kriminalhauptkommissar Heinz Stiefken-Badin, der bei der Essener Polizei für Kriminalprävention und Opferschutz zuständig ist. Er ermuntert Verbraucher, sich gegen solche Machenschaften zur Wehr zu setzen und die Polizei zu rufen. „Wir reden hier schließlich von möglichen Straftatbeständen wie Hausfriedensbruch, Nötigung oder Bedrohung“, so Heinz Stiefken-Badin.