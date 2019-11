Essen. 25-Jähriger aus Frohnhausen ist spurlos verschwunden. Der junge Mann wurde zuletzt an der Leipziger Straße gesehen. Polizei hofft auf Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermisst: Polizei sucht nach Lukas P. aus Essen-Frohnhausen

Die Essener Polizei sucht nach dem 25 Jahre alten Lukas P. aus Essen-Frohnhausen. Der junge Mann gilt seit Montagmorgen als vermisst.

Wer weiß, wo Lukas P. ist, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, wurde der 25-Jährige am Montag letztmalig gegen 6 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Leipziger Straße gesehen. Er verließ sein Zuhause ohne Haustürschlüssel und Handy, ohne Wechselkleidung, ohne Bargeld oder andere finanzielle Mittel. Seitdem kehrte er weder zum Wohnhaus zurück, noch meldete er sich auf anderem Wege.

In der letzten Zeit habe sich das Verhalten des jungen Mannes stark verändert. Er lebte zuletzt sehr zurückgezogen und mit wenigen sozialen Kontakten, so die Polizei. Auch finanzielle Probleme können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Mann ist zirka 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkelblonde, sehr kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trägt vermutlich eine schwarze Jacke.

Wer hat Lukas P. gesehen? Wer weiß, wo er sich zur Zeit aufhalten könnte? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 42 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.