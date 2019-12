Von der kleinen Funkuhr bis zur großen Fassadenuhr

1948 gründet Walter Sorge, ein Kaufmann und Ingenieur, einen Zeitdienst in Bredeney. 1962 zieht die Firma an die Zweigertstraße in Rüttenscheid, 1971 übernimmt Sorges Witwe Elisabeth die Firma. 1974 wird Dieter Stroezel Geschäftsführer, später Inhaber. Die Firma sitzt nun an der Küntzelstraße in Holsterhausen und zieht 1994 an den jetzigen Standort: die Grasstraße in Borbeck. 2011 übernimmt Frank Stroezel den Zeitdienst Sorge.

Das Unternehmen plant, installiert, wartet und repariert Uhren-Anlagen, Zeiterfassungssysteme sowie Einbruchmelde- und Brandmeldetechnik. Das Angebot reiche von der kleinen Funkuhr bis zur großen Fassadenuhr.