Vorfahrt missachtet: Kradfahrer in Essen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bedingrade ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, prallte der Kradfahrer am Sonntagmorgen gegen 10.57 Uhr auf der Kreuzung Schloßstraße/Reuenberg gegen ein Auto. Möglicherweise übersah die 23-jährige Autofahrerin den auf der Vorfahrtsstraße herannahenden Motorradfahrer und bog ab. Der durch den Aufprall schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

