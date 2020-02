Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wandertermine des Heimat- und Burgvereins

Die Wanderführer des Heimat- und Burgvereins Burgaltendorf bieten jeden Monat drei Mitwanderangebote zum kostenlosen Mitmachen an: Am Mittwoch, 12. Februar, geht es erst nach Dellwig, dann nach Oberhausen. Treffpunkt: 8.45 Uhr vor der Burg, Burgstraße 1.

Zur „Karnevalswanderung“ am Donnerstag, 20. Februar, ist eine bunte Kostümierung für die sich anschließende Sitzung mit kleinem Programm in einer Gaststätte gerngesehen. Start ist um 10.30 Uhr ab der Burg. Am Mittwoch, 26. Februar, wandert die Gruppe über die Dahlhauser und Höntroper Höhen „frischauf zum Paradise“. Treffpunkt: 8.40 Uhr, Burg.

Die Strecken sind knapp 10 km lang. Neue Teilnehmer sind willkommen. Einkehrpausen mit Mittagessen für den kleinen Geldbeutel werden eingeplant. Und schon ab 100 Mitwanderkilometern gibt es die erste Ehrennadel.

Den Wanderplan des ersten Halbjahres 2020 gibt es unter: www.hbv-burgaltendorf.de