Warum es die Bonpflicht gibt

So begründet das Bundesfinanzministerium die so genannte Belegausgabepflicht: „Sie dient der verstärkten Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug, da auf den Beleg zukünftig zusätzliche Daten aufgedruckt werden müssen. Anhand des ausgegebenen Belegs ist im Rahmen einer Kassen-Nachschau oder einer steuerlichen Außenprüfung u. a. leichter nachprüfbar, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, aufgezeichnet und aufbewahrt wurde. So kann beispielsweise anhand eines Abgleichs des Bons mit den Aufzeichnungen der Kassensoftware eine Manipulation der Kasse festgestellt werden.“

Kunden, denen ein Kassenzettel ausgehändigt wurde, sind jedoch nicht verpflichtet, diesen aufzubewahren.

Gibt ein Händler keinen Bon aus, droht ihm ein Bußgeld.