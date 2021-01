Die Feuerwehr Essen löschte einen Kellerbrand in Rüttenscheid.

Feuerwehr Waschmaschine geht in Essen-Rüttenscheid in Flammen auf

Essen. Feuerwehr löschte einen Kellerbrand an der Alexanderstraße. Für Einsatzfahrzeuge war wegen rücksichtslos geparkter Autos kaum ein Durchkommen.

Eine brennende Waschmaschine im Keller eines Hauses an der Alexanderstraße in Essen-Rüttenscheid hat am Montagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Als die ersten Kräfte gegen 22 Uhr am Brandort eintrafen, stellten sie Rauch im Treppenraum des Mehrfamilienhaus fest. Sofort ging ein Trupp mit Strahlrohr und unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller. Der Brandherd konnte schnell gefunden und abgelöscht werden. Zeitgleich wurde der Treppenraum mittels Hochleistungslüfter entraucht. Zur Kontrolle sowie für Nachlöscharbeiten kamen insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz.

Da die Einsatzfahrzeuge durch rücksichtslos geparkte Autos behindert wurden, appelliert die Feuerwehr einmal mehr an die Essener: "Parken Sie möglichst so, dass Einsatzfahrzeuge im Notfall ungehindert passieren können."

