Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegbegleiterinnen von Angela Dreeßen

Wegbegleiterin von Angela Dreeßen ist Christel Reichelt (73), die frühere Erzieherin aus dem Dürener Heim erinnert sich, „dass Angela schon immer auf Musik bezogen gewesen ist.“

Seit elf Jahren ist Blindenlehrerin Brigitte Otto-Lange an ihrer Seite, hilft auch im Alltag, spricht mit ihr über kleine und große Sorgen, ermutigt sie, „Briefe mit mir zu schreiben an Menschen, die ihr wichtig sind oder waren. So drückt sie ihre Gefühle und aktuelle Bedürfnisse aus“, sagt die Lehrerin und erlebt, wie Angela Dreeßen immer wieder aufblüht.