Weihnachtspäckchen

Weihnachtspäckchen für Bedürftige können bei der Essener Tafel an der Steeler Straße 137 jeweils montags bis freitags in der Zeit von 7 Uhr bis 15 Uhr abgegeben werden. Die Päckchen werden bis Weihnachten im Wasserturm und in den Außenstellen zu den üblichen Ausgabetagen verteilt.

Die Essener Tafel versorgt nach eigenen Angaben wöchentlich 1700 Familien mit Lebensmitteln. Das entspricht etwa 6000 Personen. Beliefert werden zudem 99 soziale und karitative Einrichtungen in Essen.