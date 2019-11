Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Baumpflanzungen geplant, u. a. auf M 1

Grün und Gruga wird nicht nur in Schönebeck, sondern auch in anderen Teilen des Stadtbezirks Borbeck junge Bäume pflanzen. So soll die Geschichte der Friedhöfe durch Neupflanzungen herausgehoben werden, kündigt Landschaftsarchitekt Falke an.

Massive Neupflanzungen werde es auch auf dem Gewerbegebiet M 1 geben.

Die Pflege der jungen Rotbuche auf der Dorfwiese übernimmt der Bürger- und Verkehrsverein Schönebeck.