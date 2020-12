Weniger Infizierte in Essen? Warum die 7-Tage-Inzidenz sinkt

Essen Das RKI, vor allem aber die Stadt, registrieren für Essen deutlich weniger Infizierte als zuletzt. Doch die Aussagekraft der Daten ist fraglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Essener ist in den vergangenen Tagen gesunken. Doch die Werte haben derzeit wohl nur eine bedingte Aussagekraft über das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Stadt.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag, 28. Dezember, Am Vortag lag der RKI-Wert bei 204,7. Die Stadt Essen weist sogar einen weit niedrigeren Wert aus: In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (21.12.–27.12.) hat es demnach 986 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohnern) von 169,2 ausmacht. Erstmals seit langem wäre die Zahl der Neuansteckungen in der Sieben-Tage-Betrachtung damit unter 1000 gesunken. Die Unterschiede aus RKI-Zahlen und städtischen Zahlen resultieren wie immer aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Stadt rechnet bis in den Januar hinein mit hohen Werten, RKI warnt vor voreiligen Schlüssen

Was bedeutet das nun? Zeigt der Lockdown seine Wirkung? Soweit ist es leider wohl noch nicht. Gesundheitsdezernent Peter Renzel hatte die vermeintlich günstige Entwicklung vorausgesehen, jedoch vor allem die geringere Test-Frequenz an den Feiertagen dafür verantwortlich gemacht. Bis in den Januar hinein, so Renzel, müsse Essen ganz im Gegenteil wohl mit steigenden Fallzahlen rechnen. Vor allem die Auswirkungen der Treffen an den Weihnachtsfeiertagen sei nicht abzuschätzen.

Auch das Robert-Koch-Institut warnt auf seiner Homepage im Internet vor voreiligen Schlüssen: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt." Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Die Statistiken zur Corona-Lage hätten derzeit an Wert eingebüßt.

Die Stadt meldete am späten Montag Vormittag folgende weitere Daten: In Essen sind aktuell 1813 Personen positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 12.528 Essener. Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 10.523 Personen. 199 Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben. In den Essener Kliniken werden 155 Personen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, 34 intensivmedizinisch.

https://www.waz.de/staedte/essen/essener-newsletter-verpassen-sie-keine-nachrichten-id230430970.html