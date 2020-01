Essen. Jetzt rächt sich, dass Bildung in den letzten Jahren keine Priorität hatte bei den städtischen Investitionen. Ein Kommentar von Martin Spletter.

Wer keine Kitaplätze baut, zahlt am Ende drauf

Jetzt wird wahr, was lange befürchtet wurde: Die Stadt muss erstmals Strafe zahlen, weil sie nicht genügend Betreuungsplätze für Kinder vorhalten kann. Die 1000 Euro, die die Kommune jetzt an die Landesjustizkasse bezahlen muss, sind vielleicht unbedeutend, wenn man überlegt, dass die Kommune insgesamt 3,3 Milliarden Schulden hat. Doch es sind 1000 Euro des Steuerzahlers.

Wer keine Kitas baut, zahlt noch viel mehr als Verwaltungskosten für die Abwendung von Klagen oder – wie jetzt – Zwangsgelder. Wer keine Kitas baut, nimmt in Kauf, dass junge Familien gar nicht erst nach Essen kommen oder abwandern. Wer keine Kitas baut, macht seine Stadt unattraktiv für jene, die hier mal leben, arbeiten und Steuern zahlen sollen. Es gibt ja nicht nur ein Kita-Problem in dieser Stadt: Wer sich den Zustand vieler Schulen im Stadtgebiet anschaut, der versteht sofort, dass das Thema Bildung in den vergangenen Jahren leider nicht ganz oben stand auf der Prioritätenliste bei den Ausgaben.

Die Stadt buttert derzeit fleißig nach und errichtet eine Kita nach der nächsten. Jenen, die jetzt einen Platz suchen und kaum fündig werden, hilft das leider wenig.