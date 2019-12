Essen. Drama in Essen: Kater Jannis war tagelang ausgebüxt. Dann saß er in zehn Metern Höhe im Baum. Anstelle der Feuerwehr halfen resolute Nachbarn.

Wie der ausgebüxte Kater Jannis in Essen vom hohen Baum kam

Es war ein Drama, das sich an den Tagen um Weihnachten in der Westpreußenstraße in Essen-Heisingen abgespielt hat. Hauptdarsteller ist ein ausgebüxter Kater namens Jannis, der seine Besitzerin Iris Krelhaus in Angst und Schrecken versetzte und ihr mehrere schlaflose Nächte bereitete. Zuerst war das rot getigerte Samtpfötchen tagelang spurlos verschwunden, dann fand es sich in mindestens zehn Metern Höhe in einem Baum wieder. Erst am ersten Weihnachtstag sollte das Drama ein Happy End finden: Jannis stand – eine wundersame Bescherung für seine Besitzerin – miauend vor der Haustür. Was bleibt, ist die kniffelige Frage, ob sich die Essener Feuerwehr im „Fall Jannis“ korrekt verhalten hat.

Es ist ein Drama in mehreren Akten: Am Samstag, 21. Dezember, kehrt Freigänger Jannis, den ein Freund vor anderthalb Jahren aus Griechenland mit nach Essen gebracht hatte, nicht mehr ins vertraute Domizil zurück. Tags darauf sucht Iris Krelhaus mit einer Freundin die Umgebung ab, auch das kleine Wäldchen gleich in der Nähe. Sie rufen seinen Namen, aber der Ausreißer meldet sich nicht. Die Frauen kehren noch besorgter als vorher heim.

Stubentiger Jannis im Baum: „Es hat geregnet und der Wind war kalt und stark“

Erst am Montag vor Heiligabend erwidert der Stubentiger die Rufe der verzweifelten Frauen. Aber er sitzt nicht etwa unten im Gebüsch, sondern hoch oben in einem morschen Baum. „Es hat ständig geregnet und der Wind war kalt und stark“, erinnert sich Iris Krelhaus. Der Anblick des Katers in unerreichbarer Höhe, ganz am Ende eines langen Astes, schnürt ihr die Kehle zu. Sie ist den Tränen nahe. Denn zur Kälte kommt auch noch der Hunger. Jetzt wählt sie den Feuerwehrnotruf und es dauert nicht lange, da ist ein Trupp endlich an Ort und Stelle. Doch zur Tat schreiten die Männer nicht. Sie schütteln den Kopf und rücken ab, Jannis bleibt oben.

Der Einsatzleiter der Hauptfeuerwache begründet die Entscheidung so: „Ein Katze im Baum ist an sich kein kein Grund für einen Rettungseinsatz der Feuerwehr.“ Bäume seien natürliche Lebensräume, deshalb habe keine Notsituation vorgelegen. Hinzu komme: Das Tier habe anscheinend keine sichtbaren Verletzungen aufgewiesen. Erfahrene Feuerwehrleute wie der Einsatzleiter wissen außerdem: „Katzen kommen immer wieder runter.“ Und er fügt eine bekannte Erfahrung hinzu: „Man hat noch nie ein Katzenskelett im Baum gefunden.“

Wieder vergeht eine Nacht, in der Jannis in ungemütlicher und gefährlicher Höhe verharren muss. Man sagt, Katzen hätten sieben Leben. Aber Iris Krelhaus weiß auch, wie verletzlich die Samtpfoten sind. Aber jetzt ist Heiligabend, zu ihrer Verzweiflung kommt jetzt hinzu: ein erdrückendes Gefühl der Ohnmacht. Sie versucht, einen Baumdienst zu beauftragen. Telefoniert herum. Doch wer will ausgerechnet jetzt – am hochheiligen Feiertag – noch ausrücken? Niemand. Ein Baumdienst winkt ab: Der Auftrag sei viel zu gefährlich.

Anstelle der Feuerwehr handeln drei Nachbarn: „Wir konnten nicht mehr lange fackeln“

Drei Tage und drei Nächte hockt Jannis jetzt schon im Baum. Iris Krelhaus ist mit ihrem Latein am Ende, doch jetzt passiert endlich etwas: Drei resolute Nachbarn schalten sich ein, unter ihnen Wilhelm Kuttler. „Die Frau hat uns leid getan“, sagt er. Das Trio schreitet zur Tat. „Wir konnten nicht mehr lange fackeln.“

Eine Alu-Leiter wird drei Mal ausgezogen und auf zehn Meter Höhe gebracht. Einer der Männer klettert hoch. Eine Hand für sich, in der anderen den Fuchsschwanz. Ihr Plan ist riskant, aber sie sehen keine andere Möglichkeit mehr: Den oberarmdicken Ast vorsichtig ansägen, bis er sich ganz langsam senkt. Solange, bis sich Jannis hoffentlich durch einen mutigen Absprung retten kann.

Damit Jannis möglichst weich landet, legen sie Decken schützend auf den Erdboden. Auch so mancher kantige Baumstumpf verschwindet darunter. Der Rettungsplan des Trios scheint zu funktionieren: Der Ast senkt sich, und, ja, Jannis springt ab. Doch der Schreck sitzt so tief, dass er sich irgendwo verängstigt im Unterholz versteckt.

Einsatzleiter weist Vorwurfe zurück: „Wir retten Katzen sogar unter höchstem Aufwand“

Wilhelm Kuttler, an sich ein Freund der Feuerwehr, hat kein Verständnis für ihr Verhalten im Fall Jannis. „Da müssen drei ältere Herren in einen morschen Baum kletter – warum kann das die Berufsfeuerwehr nicht erledigen?“.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr tritt vehement dem Vorwurf der Untätigkeit entgegen. Es gebe auch in Essen zahlreiche Beispiele für Katzenrettungen unter höchstem Aufwand. „Wir haben schon mal eine Katze aus einem Kamin befreit und dafür ganze Wände aufgestemmt.“ Zum aktuellen Fall in Heisingen sagt die Feuerwehr: „Aber wir würden nie einen Ast absägen, auf dem eine Katze sitzt.“ Das Risiko, dass sie sich verletzt, sei zu hoch.

Seit dem ersten Weihnachtstag ist Jannis, der gepunktete Hellene, wieder daheim. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für seine Besitzerin. Letzten Freitag stellt sie Jannis in einer Tierarztpraxis vor. Sie sagt: „Er hat starke Schmerzen, Prellungen, eine Blasenentzündung, aber hoffentlich keinen bleibenden Schaden.“