Essen. Henry Wickenburg, Spross Holsterhauser Bauern, fand einst Gold in den USA und gab einer Stadt seinen Namen. Eine Nachfahrin erforscht sein Leben.

Wie ein Essener Auswanderer eine Stadt in den USA gründete

Nach Amerika - das war im Laufe vieler Jahrzehnte für geschätzt rund sechs Millionen Deutsche der Ausweg aus wirtschaftlicher Not, politischen Pressionen oder Scherereien mit der Obrigkeit, und manchen trieb auch die schiere Abenteuerlust. Die meisten waren in der alten Heimat nach einer Generation vergessen, Deutschland hatte traditionell ein eher nüchtern-kritisches Verhältnis zu seinen Auswanderern. Bei dem vor 200 Jahren in Holsterhausen geborenen Heinrich Wickenburg, der schon 1847 in den USA ankam und sich dort Henry nannte, war das anders.

Henry Wickenburg gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: Foto: Martina Wickenburg-Hubrig

In der Familie ist Heinrich „Henry“ Wickenburg bis heute eine Legende

In seiner weit verzweigten Essener Herkunftsfamilie, die über Jahrhunderte den Hof Wickenburg an der heutigen Gemarkenstraße bewirtschaftete, wurde er wegen seines abenteuerlichen Lebens zur Legende. Für Martina Wickenburg-Hubrig ein guter Grund, sich systematisch mit der Akribie einer leidenschaftlichen Ahnenforscherin auf die Spuren ihres Urahnen zu begeben.

Diese Spuren führen in eine Stadt ins ländliche Arizona, der Henry buchstäblich seinen Stempel aufdrückte: ein 6000-Seelen-Ort, der noch heute Wickenburg heißt. „Seit meiner Kindheit hörte ich immer wieder die Geschichte, dass eine ganze Stadt nach unserem Verwandten benannt ist“, sagt die 54-Jährige.

Als Goldsucher und Fuhrwerkführer kreuz und quer durch den alten „Wilden Westen“

Der Anlass dafür ist so klassisch amerikanisch wie es nur irgend sein kann. Nach 15 abenteuerlichen Jahren, die ihn überwiegend als Goldsucher und Fuhrwerkführer kreuz und quer durch den wahrhaft noch wilden Westen der USA führte, gelang dem Mann aus Holsterhausen der große Wurf: Im Niemandsland der Wüste nordwestlich von Phoenix fand Henry Wickenburg 1863 eine Goldader, die sich als ungewöhnlich ergiebig erwies und aus der im Lauf ihrer Betriebszeit Gold im Gegenwert von 30 Millionen Dollar geschürft worden sein soll. Die oberirdischen Reste der „Vulture Mine“ - deutsch: „Geier-Mine“ - sind heute die größte Attraktion von Wickenburg.

Wickenburg (Kartenmitte) liegt eine Fahrstunde nordwestlich von Phoenix, der Hauptstadt und größten Stadt des US-Bundesstaats Arizona.

Das Gespür für den richtigen Ort, den Blick fürs Gestein soll Wickenburg in seiner Jugend erworben haben. Holsterhausen, längst einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile Essens, war vor der Industrialisierung eine rein agrarisch geprägte Gegend mit einem guten Dutzend Bauernhöfen und einer ruhrgebietstypischen Besonderheit: Nicht weit unter der Scholle schlummerten die ersten Kohleflöze, die noch in primitiven, nicht selten illegal gegrabenen Stollen abgebaut wurde.

Eines der Häuser, in der Stadtgründer Henry Wickenburg im Laufe seines langen Lebens wohnte. Dieses steht unter Denkmalschutz. Foto: Martina Wickenburg-Hubrig

Heinrich Wickenburg soll als junger Mann heimlich Kohle abgebaut haben

Auch Heinrich Wickenburg soll mit seinem Bruder Wilhelm unter der Hofstelle in diesem Sinne fleißig gewesen sein, was die preußischen Behörden zu unterbinden suchten. „Heinrich machte aber weiter und flog auf“, erzählt seine entfernte Nachfahrin Wickenburg-Hubrig, stuft dies aber ausdrücklich als Legende ein, für die schriftliche Belege fehlen.

Wohl um weiteren Konsequenzen zu entgehen, entwich er nach Rotterdam, wo er nach einem Jahr Arbeit genügend Geld beisammen hatte, um die mehrwöchige Überfahrt auf einem Segelschiff nach New York bezahlen zu können. Plausibel wäre es durchaus: Ärger mit der Staatsmacht war gerade bei jungen Männern kein seltener Auswanderungsgrund.

Erlös der Goldmine reichte für eine ausgedehnte Ranch

Das Gold stürzte viele Auswanderer ins Unglück, und auch Henry Wickenburg erhielt beim Verkauf seiner Mine um 1870 nur einen geringen Teil dessen, auf dass er glaubte Anspruch zu haben. „Wirklich reich wurde er nicht", sagt seine Ahnin. Immerhin reichte es für den Kauf einer ausgedehnten Ranch, die dem aufstrebenden Ort zeitweilig auch als Postamt diente. „Wohl auch aufgrund dieser Funktion bürgerte sich der Name Wickenburg für den ganzen Ort ein", glaubt Wickenburg-Hubrig.

Henry war nicht nur eine Weile Postmeister, sondern zeitweise auch ehrenamtlicher Richter, Eigentümer eines Gemischtwarenladens - und immer noch Großgrundbesitzer als er 1905 starb, hoch angesehen und mit 86 Jahren für die damalige Zeit auch hochbetagt. Sein Nimbus als Mitgründer und Namensgeber war es schließlich, der seine Urururur-Großnichte jüngst nach Wickenburg führte, als dort sein 200. Geburtstag gefeiert wurde.

Henry Wickenburg (Mitte) Ende des 19. Jahrhunderts wohl vor dem Haus seiner Ranch, mit unbekannten Mitarbeitern oder Stadtbürgern von Wickenburg. Foto: Martina Wickenburg-Hubrig

Martina Wickenburg-Hubrig war zum 200. Geburtstag ihres Urahnen hochwillkommen

Der Aufwand sei für einen so kleinen Ort beträchtlich gewesen, berichtet Wickenburg-Hubrig. Mit dem Gouverneur von Arizona, zwei Bundesstaat-Senatorinnen und Bürgermeister Rui Pereira wurde der Gast aus Deutschland in der Kutsche zum Festgelände gefahren. Zustande gekommen war der Kontakt über einen lokalen Geschichtsverein und die intensiven Recherchen zu ihrem Vorfahren, denen die immer noch in Essen beheimatete Floristik-Meisterin weiterhin große Teile ihrer Freizeit widmet.

Und zu erforschen ist immer noch einiges, etwa ein interessanter, noch unterbelichteter Nebenstrang der Geschichte von Henry Wickenburg. So hat dieser in den USA laut Erzählungen von Zeitzeugen gelegentlich behauptet, mit der Familie Krupp verwandtschaftlich verbunden zu sein, woran ein kleines Körnchen Wahrheit ist.

Hat Wickenburg den unehelichen Sohn von Alfred Krupp beschäftigt?

Alfred Krupp, der eigentliche Gründer der späteren Weltfirma, hatte mit 16 Jahren einen unehelichen Sohn mit der Tochter eines Altendorfer Kleinbauern gezeugt, die wiederum in die Familie Wickenburg einheiratete. Die junge Mutter war mit viel Geld abgefunden worden, um den aus Sicht der Patrizierfamilie Krupp schlimmen Skandal aus der Welt zu schaffen. Der Krupp-Sohn, der Wilhelm Löbbert hieß und ohne jeden Erbanspruch war, wanderte später in die USA aus, wo sich seine Spur verliert.

Der Hof Wickenburg (unten Mitte) auf einer alten Landkarte der Bauerschaft Holsterhausen aus dem Jahr 1806. Foto: Stadt Essen

„Henry Wickenburg muss den zehn Jahre jüngeren Wilhelm Löbbert gekannt haben - und er hatte jahrzehntelang einen Helfer auf seiner Farm, von dem er sagte, dass er ihn seit 50 Jahren, also noch aus Essen, kennen würde“, so Wickenburg-Hubrig. Eine hübsche Spekulation, nicht mehr, und ob sie jemals auch nur in die Nähe eines Beweises kommt, ist eher unwahrscheinlich. Aber sollte der uneheliche Sohn von Alfred Krupp tatsächlich jahrzehntelang auf Henry Wickenburgs Farm geschuftet haben, dann ja, dann würde Wickenburg/Arizona und Essen noch einiges mehr verbinden als den Namensgeber.