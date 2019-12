Wie Essen das Auto zurückdrängen will

Wie Essen das Auto zurückdrängen will

Mobilstationen sind zentral gelegene Verknüpfungspunkte, an denen neben dem ÖPNV auch weitere öffentlich zugängliche Verkehrsangebote wie Leihfahrräder, CarSharing und Taxi zur Verfügung stehen. Es gibt je eine Mobilstation an den ÖPNV-Haltestellen Landgericht, Steele und Florastraße (Rüttenscheid).

Die Stadt will den Autoverkehr möglichst zurückdrängen und plant zurzeit eine neue Fahrradroute mit drei Achsen. Achse A führt von Huttrop bis zur Kerckhhoffstraße in Frohnhausen, Achse B führt über die Rüttenscheider Straße und Achse C von Steele nach Zollverein. Insgesamt hat die Fahrradroute eine Länge von 12,8 Kilometern.