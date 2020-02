Wissenschaftlerin erklärt in Essen: Handys müllen Hirne zu

Essen. Bestseller-Autorin Maren Urner liest am Mittwoch in Essen: „Hygiene ist uns wichtig, aber nicht bei dem, womit wir unser Hirn beschäftigen.“

Ungezügelter Smartphone-Konsum schadet unserem Gehirn und kann langfristig die Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Depressionen begünstigen. Diese These vertritt die Neurowissenschaftlerin und Journalistin Maren Urner. Am Mittwoch, 19. Februar, stellt sie ihr Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ in der Essener Volkshochschule (19 Uhr, VHS, Burgplatz) vor. Der Untertitel des Buches lautet: „Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren“.

Maren Urner benutzt den Begriff der „Medien-Hygiene“

Das Buch, im Sommer 2019 erschienen, ist ein „Spiegel“-Bestseller. Darin plädiert Maren Urner für eine radikale „Medien-Hygiene“, die sich jeder selbst auferlegen sollte: „Wir haben überall hohe Hygiene-Standards, nur nicht bei dem, was wir an unser empfindlichstes Organ heranlassen – unser Gehirn.“

Maren Urner Foto: Muhammad Adam Bin Mohid Daniel / VHS Essen

Was heißt das konkret – nur noch eine Stunde Smartphone am Tag für jeden? Urner hütet sich, Verhaltensregeln aufzustellen: „Die muss jeder für sich selbst entwickeln. Einen Masterplan gibt es nicht.“ Fest stehe aber: Allein, wenn ein Smartphone im Raum herumliegt, verändert bzw. verschlechtert es die Konzentrationsfähigkeit. „Ein Teil unserer Denkfähigkeit wird absorbiert – immer aus der Sorge heraus, etwas Wichtiges zu verpassen, was gerade digital abläuft, oder nicht zu einer Community dazuzugehören.

Wer sich ungesteuert dem Konsum digitaler Medien hingibt, setzt sich selbst unter chronischen Stress: „Das kann die Entstehung so genannter Zivilisationskrankheiten begünstigen, aber auch psychische Störungen wie Depressionen“, sagt Maren Urner.

Die wichtigste Frage: Was bringt mich weiter?

Was bringt einen stattdessen weiter? „Sich genau diese Frage zu stellen – und ehrlich und schonungslos zu beantworten.“ Antworten könnten lauten: Niemanden bringt es weiter, Nachrichten zu konsumieren, die nur Probleme thematisieren – ohne entsprechende Lösungsansätze darzustellen. Oder, wie Maren Urner in ihrem Buch den Psychologen Steve de Shazer zitiert: „Das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen.“

Maren Urner, die heute als Dozentin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMWK) lehrt, hat mit mehreren Mitstreitern vor vier Jahren das Online-Magazin „Perspective Daily“ gegründet – ein mitgliederfinanziertes, werbefreies Nachrichten-Portal, auf dem genau ein Text pro Tag erscheint. Der Anspruch: Nachrichten werden eingeordnet; die Berichterstattung bietet auch immer Lösungsansätze. „Das hat nichts mit Schönfärberei zu tun“, betont Maren Urner. Sondern hat mit einem journalistischen Ansatz zu tun, der sich als konstruktiv versteht und im Grunde erst hinter der Nachricht richtig losgeht – mit der Frage: Und jetzt? „Ein Ansatz, der immer in die Zukunft weist.“ Und übrigens auch im echten Leben, nicht nur im Journalismus, das Denken im Alltag verändern, schlechte Routinen aufbrechen kann.

„Letztendlich müssen wir uns alle jeden Morgen fragen, warum wir aufstehen. Wo wir hinwollen. Dafür tragen wir Verantwortung: Für das, was wir tun – und was wir nicht tun.“

Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, Volkshochschule Essen, Burgplatz, Raum E.11; Eintritt zehn Euro, ermäßigt acht Euro