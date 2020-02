Wolfgang Witte – der 600.000. Essener Bürger wird 70

Essen. Wolfgang Witte war am 19. Februar 1950 der 600.000. Essener Bürger. Der OB gratulierte am Wochenbett, die Presse war entzückt. Jetzt wird er 70.

Andere tragen das Bundesverdienstkreuz, eine Verdienstmedaille oder gar einen Ehrenring. Wolfgang Witte aus Kray erfreut sich ebenfalls einer besonderen Ehre. Allerdings ist es eine, zu der er, wie er augenzwinkernd bemerkt, „persönlich gar nichts beigetragen“ habe: Der Essener war bei seiner Geburt am 19. Februar 1950 um 11.55 Uhr – also vor 70 Jahren – der 600.000. Essener Bürger. Ein Wonneproppen für die strahlenden Eltern und zugleich einer der ersten Vertreter einer neuen Generation: die der „Baby-Boomer“ der fünfziger und sechziger Jahre. Eine glückliche Generation, die weder Krieg, Zerstörung noch Hunger erlebt hat, dafür aber Frieden, Wohlstand und Zuversicht.

Zuhause am Nibelungenplatz in Kray blättert Wolfgang Witte in einem ziemlich abgegriffenen Erinnerungsbuch. „Mein Vater hat es eigens für mich angelegt, er war gelernter Buchbinder“, erzählt er stolz. Der Band ist prall gefüllt mit Schwarz-Weiß-Fotos und Zeitungsartikeln, mit Glückwunschkarten und Telegrammen, die sich allesamt um seine Geburt ranken. „Damals war richtig Trara“, fügt Witte hinzu, „mein Bettchen war für die Fotografen sogar feierlich geschmückt“.

Die Eltern lassen ihren Stammhalter taufen auf den Namen „Walter Theodor“

Hoher Besuch am Wochenbett: Oberbürgermeister Hans Toussaint gratuliert der glücklichen Mutter Maria Witte. Links im Bild die Stadtvertreterin Frau Wichers hält den kleinen „Wolfgang Theodor“. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Zu den prominentesten Gratulanten, die zur Wöchnerinnenstation des Elisabeth-Krankenhauses eilen, zählt Oberbürgermeister Hans Toussaint. Ein aufgeregter „Schwarm von Presseleuten“ - von WAZ, NRZ, Ruhrnachrichten, Westdeutschen Nachrichten bis zum Essener Tageblatt – macht aus dem privaten Glück der jungen Essener Familie einen Medienrummel - und aus dem Rekord-Baby einen Star. Denn mit dieser Geburt feiert sich Essen selbst: Nach dem Weltkrieg blüht die geschundene Stadt im Wirtschaftswunderland wieder auf. Die Zechen fördern Kohle, Krupp gießt Stahl wie eh und je. Vertriebene und Flüchtlinge strömen in die Stadt, der Geburtenüberschuss schnellt in die Höhe.

Natürlich tritt der OB nicht mit leeren Händen ans Wochenbett. Er überreicht ein Sparbuch mit 500 D-Mark und Babywäsche, dann ein Blumengebinde für die Mutter und schließlich „einige Flaschen Kognak zum Begießen des freudigen Ereignisses“, wie die Lokalzeitung bemerkt. Willi und Maria Witte, die bereits die jeweils vier Jahre älteren Töchter Margret und Doris haben, taufen den Jungen auf „Wolfgang Theodor“. Und die Presse bestaunt ihn wohlwollend als „Achtpfünder“, „strammen Stammhalter“, „guten Bürger“ und „Sonntagsjunge“.

Selbst Erich Pieper gratuliert herzlich – er ist der 200 000. Essener

Erinnerungen in Schwarz-Weiß: Vater Willi Witte war Geldzusteller bei der Post. Am ersten Geburtstag setzt er seinen Sohn aufs Fahrrad und die Lokalpresse schreibt: „Wolfgang Theodor sitzt gut im Sattel.“ Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Gerne zeigt Wolfgang Witte die zahlreichen Glückwünsche, die sein Vater damals akkurat eingeklebt hat. Der DGB-Ortsausschuss gratuliert mit „kollegialem Gruß“ und auf einem Telegramm steht: „Das Essener Tageblatt gratuliert dem 600.000. Essener Bürger.“ Besonders wertvoll findet Witte die Karte, die ein älterer Essener namens Erich Pieper („herzliche Glück- u. Segenswünsche zu seiner Ankunft“) schreibt, er ist kein Geringerer als der „200.000ste Bürger der Stadt“.

Vater Willi Witte, bei der Post beschäftigt als Geldzusteller, lebt mit Frau und Töchtern bis dahin in beengten Verhältnissen in Huttrop. Wolfgang Witte vermutet, dass seine Geburt entscheidend dazu beigetragen habe, dass die junge Familie plötzlich eine geräumige Viereinhalb-Raum-Wohnung in den Posthäusern an der Weserstraße beziehen durfte.

Essen Höchster Bevölkerungsstand: 749.193 Einwohner im Jahr 1962 Im Zweiten Weltkrieg sind die Essener Einwohnerzahlen dramatisch eingebrochen. Die Stadt hat im April 1945 nur noch 285.192 Einwohner. Danach geht’s rasant bergauf. 1950 ist Wolfgang Witte schon der 600 000. Essener. Durch Zuzug und Geburtenüberschuss wächst Essen rasant weiter. Schon 1956 feiert die Reviermetropole den 700 000. Bürger: die Bergmannstochter Angelika Gerzen. Für sie gibt es ein Sparbuch mit 700 DM. Den höchsten Bevölkerungsstand erreicht Essen (hochgerechnet auf das Stadtgebiet mit Kettwig und Burgaltendorf) schon 1962 mit 749.193 Einwohnern. Von da an geht’s bergab. Im Jahr 2011 steht Essen mit 570.394 Einwohnern unter den deutschen Großstädten an neunter Stelle. Seitdem ist die Einwohnerzahl wieder gestiegen: auf zuletzt 591.018 (Stand 31. Dezember 2019), Tendenz leicht steigend. 302.654 sind weiblich (51,2 Prozent), 288.364 männlich (48,8 Prozent).

Ein Liebling der Zeitungen sollte Wolfgang Witte übrigens weit über den Rummel um seine Geburt bleiben. Als er den ersten Geburtstag feiert, vermeldet die Zeitung: „Wolfgang Theodor sitzt gut im Sattel.“

Der Lokalchef gratuliert: „Lieber Wolfgang, von heute an gilt die Anrede ‘Sie’“

Als der Sechsjährige in die Schule kommt, ist er der einzige, dessen Tornister ein Geschenk des Oberbürgermeisters ist. Als er 14 wird, gratuliert neben OB Wilhelm Nieswandt auch der langjährige Redaktionsleiter der WAZ, T. C. Weber: „Lieber Wolfgang, von heute an gilt die Anrede ‘Sie’“. Und jetzt darf er endlich auch über das Sparbuch verfügen, das ihm OB Toussaint 14 Jahre zuvor ans Bettchen gelegt hatte. Inklusive Zinsen sind die 500 D-Mark auf 907,95 angewachsen. Witte erinnert sich: „Ein Reporter war oft zu Besuch, um über mich zu berichten.“ Zum 30. Geburtstag ist die Zeitung wieder da und schreibt unters Bild: „Wolfgang Witte: 30 Jahre. 1,93 Meter groß und 109 kg schwer.“

Mit 14 beginnen für den jungen Essener die Lehrjahre als Kfz-Mechaniker, er wird „Stift“ bei Gottfried Schultz. Doch der, der ständig auf der Sonnenseite des Lebens steht, hat gleich im ersten Lehrjahr großes Pech. Ein schwerer Unfall fesselt ihn anderthalb Jahre ans Krankenhaus.“ Der Professor benötigt elf Operationen, um seinen Fuß zu retten. „Ich gehörte zum lebenden Inventar im Klinikum.“ Die Lehre packt er trotzdem, er bleibt beim VW-Vertragshändler und ist am Ende seines Arbeitslebens freigestellter Betriebsrat.

Für den Erinnerungsband haben sie ihm sogar Geld angeboten

Trotz des kleinen Handicaps am Fuß begeistert sich Wolfgang Witte für den Fußball, er kickt beim SuS Niederbonsfeld und wird 1975 sogar von einer Ikone des Essener Fußballs trainiert, von Willi „Ente“ Lippens. „Der war gerade aus Amerika zurückgekehrt.“

Das abgegriffene Erinnerungsbuch, das Wolfgang Witte so liebt, wird jetzt zum 70. Geburtstag wieder hervorgeholt, wenn im kleinen Familienkreise und mit guten Freunden gefeiert wird. Jemand habe ihm sogar Geld für den Band angeboten. Doch Wolfgang Witte schüttelt den Kopf. „Das Buch ist ein Kleinod, das ich niemals aus der Hand geben würde.“