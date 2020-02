„Zoch“ schlängelt sich wieder durch die Kettwiger Altstadt

Essen-Kettwig. Der „Zoch“ formiert sich am 23. Februar auf dem Edeka-Parkplatz und nimmt den Weg durch Kettwig. Hier alle Infos zum närrischen Lindwurm.

Alle zwei Jahre dürfen sich die Kettwiger Jecken so richtig austoben, dann haben auch sie einen eigenen Straßenkarneval im Stadtteil zu bieten. Am Sonntag, 23. Februar, ist es wieder soweit. Ab 14.11 Uhr formiert sich der „Zoch“ auf dem Parkplatz von Edeka/dm an der Güterstraße und nimmt dann die gewohnte Strecke durch die Kettwiger Altstadtgassen.

So geht es zunächst in die Hauptstraße, dann in die Wilhelm- und Freiligrathstraße zum Freiligrathplatz. Vorn dort zieht der närrische Lindwurm über Kirchfeld- und Hauptstraße zur Schulstraße. Dann gibt es nochmals die Runde über Freiligrathstraße/-platz, Kirchfeldstraße, Hauptstraße bis zum Supermarkt Rewe, wo sich der Zug dann auflösen wird.

26 Motivwagen und Fußgruppen sind angemeldet

Worauf können sich die Besucher freuen? „26 Gruppen haben sich angemeldet“, berichtet Beate Lienert vom Verein Kettwiger Jecken, der den Karnevalszug organisiert. „Das sind etwas mehr Teilnehmer als 2018. Es wird bestimmt eine tolle Stimmung, egal, ob es regnet oder nicht.“

Mit von der Partie sind unter anderem zu Fuß und mit Motivwagen der Kettwiger Karnevals-Club (KKC), die KG Fidelio Kettwig-Mintard, die Kettwiger Kindergärten, der FSV Berleburg, der Lauftreff Kettwig, die Affenbande, das Ruhr Sound Orchester, Flutes and Drums, eine Trommelgruppe aus Holland, die Ruhrtalritter, die Kicker vom SSV Kettwig und die Kettwiger Rudergesellschaft. Das Kinderheim St. Josefshaus stellt sogar zwei Wagen, sagt Beate Lienert. Welche Motive sie den rund 1000 erwarteten Zuschauern präsentieren werden, bleibt bis zuletzt ein Geheimnis.

Bunte Kostüme schauen und Kamelle einheimsen: In diesem Jahr haben sich 26 Fußgruppen und Motivwagen angemeldet. Foto: STEFAN AREND

Hohe Sicherheitsauflagen seitens der Stadt

Die Zuschauer jedenfalls müssen sich darauf einstellen, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder ihren Wagen weit außerhalb zu parken. Am Sonntag gilt nämlich auf der gesamten Zugstrecke sowie auf dem Marktplatz ein absolutes Halteverbot auch auf den ausgewiesenen Parkplätzen/boxen. „Das Haltverbot auf dem Marktplatz gilt bereits ab Samstag Mittag, da die Bühne und einige Stände aufgebaut werden“, erläutert die Organisatorin, die sich darüber freut, „dass alle Ehrenamtler wieder mit so viel Engagement etwas auf die Beine gestellt haben“.

Nur die Sicherheitsauflagen der Stadt zu erfüllen, habe schon einiges an Kraft gekostet. „Die Ordner müssen von der Stadt nun in einem gesonderten Verfahren zugelassen werden“, erzählt Beate Lienert. Dennoch habe alles geklappt. „Wir freuen uns, wenn viele Jecken nach dem Werdener Bollerwagenumzug zu uns nach Kettwig kommen.“

In Werden gibt es den Bollerwagenumzug

Das närrische Volk kann am Sonntag, 23. Februar, auch den traditionellen Bollerwagenumzug erleben. Der beginnt um 11.11 Uhr an der Ecke Dücker-/Heckstraße. Durch die Altstadt werden 20 Vereine und Gruppen mit insgesamt mehr als 400 Aktiven auf dem Weg zum Rathausplatz sein, wo dann bis 13.30 Uhr kräftig gefeiert wird.

Folgende Fußgruppen haben sich angemeldet: Original Rot Weiß Kleinkariert (Karnevalskooperative Werden Land), Bollerwagenfreunde BSV Gut Schuss, Fischlaker Narren, KG Lindenbeck, KG Völl Freud, Freundeskreis Dingerkus, Garagenmusiker, KG Gesichts11, FUM TV (Frauen und Mädchen Turmverein), Flutes and Drums Orchestra Werden, Fortuna, Die Bollerwagenjecken, Theatergruppe Fischlaker Schule, Fischlaker Schule, Wilde Piraten (Fa. Whitepeaks Dental Solutions), DRK Essen (Kinder und Jugendgruppe), Rote Socken (SPD), DJK Grün Weiß Werden (Handball), FKK Per Pedes Essen/Bottrop 2012 und Die Grünen (im Stadtbezirk 9).