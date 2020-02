Zugstrecke an Rosenmontag und Verzicht auf große Taschen

Der 148. Kupferdreher Rosenmontagszug startet an der Kupferdreher Straße/Ecke Hinsbecker und führt über die Kupferdreher Straße bis zur Abzweigung Deilbachbrücke.

Daher gilt am Rosenmontag, 24. Februar, auf der Kupferdreher Straße absolutes Halteverbot. Die Verkehrszeichen werden 48 Stunden vorher wirksam. Zudem ist die Kupferdreher Straße ab 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Falschparker müssen damit rechnen, abgeschleppt zu werden.

Ein absolutes Halteverbot gilt auch auf der Straße Kampmannbrücke, damit dort der öffentliche Nahverkehr gewährleistet ist. Gesperrt ist der Parkplatz Schwermannstraße an Rosenmontag, da sich dort die Einsatzzentrale vom Deutschen Roten Kreuz befindet.

Stadt und Polizei appellieren an die Besucher, auf große Taschen und Rucksäcke zu verzichten, um so das subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen. Kamelle dürften gern in Jute-Beutel landen, schlagen die Karnevalisten eine Alternative vor.