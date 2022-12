Zeitenwende für die Essener Innenstadt: Diskutieren Sie mit!

Essen. Die Essener Innenstadt soll neu gedacht werden. Stadt, Essen Marketing Gesellschaft und FUNKE Medien NRW laden zur Reihe #ZukunftEssenInnenstadt.

Um für die Zukunft zu bestehen, benötigt die Essener Innenstadt vor allem eins: Veränderung, die von den Essenerinnen und Essenern auch angenommen wird. Doch was wollen die eigentlich von ihrer „Mitte“? Um das herauszufinden, laden die Essen Marketing Gesellschaft (EMG), die Stadtverwaltung und die FUNKE Medien NRW unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Kufen zur Veranstaltungsreihe #ZukunftEssenInnenstadt mit vier öffentlichen Expertenrunden mit Publikumsbeteiligung ins FUNKE Medien Office auf dem Jakob-Funke-Platz 1. Der Auftakt geht am Donnerstag, 19. Januar, Einlass ab 17.15 Uhr, Beginn 18 Uhr, über die Bühne.

Viel Interesse an der Innenstadt

„Im Thema ,Innenstadt’ steckt für die Essenerinnen und Essener eine große Sehnsucht. Das haben die jüngeren Umfragen noch einmal unterstrichen“, spielt EMG-Chef Richard Röhrhoff auf die viel diskutierte Studie des Kölner Rheingold-Institutes an, die Anfang 2019 vorgelegt wurde. Im Kopf hat er dabei ebenfalls die , bei der immerhin fast 10.000 Menschen mitgemacht hatten. Bei beiden Anlässen bekam die Innenstadt zu einem großen Teil schlechte Noten von den befragten Personen. Leicht herauslesen lässt sich aus beiden Auswertungen: Die Essenerinnen und Essener haben großes Interesse an „ihrer“ Innenstadt – nur weniger daran, wie sie sich aktuell darstellt.

Diese Entwicklung ist nicht neu. Dass die Bürger mehr und mehr fremdeln mit ihrem Zentrum angesichts zunehmender Billiganbieter, leerstehender Ladenlokale, nicht zufriedenstellenden Verweilmöglichkeiten sowie gefühlt sinkender Aufenthaltsqualität und einigem mehr ist schon länger bekannt. Konstatierte die Rheingold-Studie die gesunkene Attraktivität in den Augen der Bürger schon vor Corona, so hat sich dieser Trend während und nach der Pandemie noch verstärkt. Aus dem ehemaligen Massen-Magneten ist maximal Durchschnitt geworden. Die ehemalige „Einkaufsstadt“, wie sich Essen gerne selbst sah, steckt in der Sinnkrise. „Genau jetzt ist der Zeitpunkt, der City einen neuen Sinn zu geben. Wir müssen weg von der Konsum- und hin zu einer emotionalen Mitte“, unterstreicht Richard Röhrhoff.

Auftakt am 19. Januar für vier Foren

Wie die genau aussehen kann, das soll sich nach und nach in den kommenden Monaten herausschälen. Die Essen Marketing Gesellschaft (EMG), die Stadtverwaltung und die FUNKE Medien NRW haben ein großes Interesse an einer zukunftsfähigen Innenstadt und laden deshalb an den Jakob-Funke-Platz. Am 6. Februar soll es unter dem Titel „Lebendige City: Arbeiten und einkaufen, leben und ausgehen“ um die Frage gehen, was eine lebendige Innenstadt ausmacht, wie sie eigentlich in Zukunft genutzt werden soll und wie die unterschiedlichen Interessen und Schwerpunkte wie Kultur, Arbeiten, Leben und vieles mehr gewichtet und umgesetzt werden können. Ein Schwerpunkt wird hier auf der Immobilienseite liegen.

Am 6. März steht „Nachhaltige City: Sitzen, Feiern, Bummeln – die Stadtplätze der Zukunft“ auf dem Programm. Das Neu-Denken von Flächen wie Kopstadtplatz, Markt, Burgplatz und einigen mehr dürfte durchaus spannend werden. „Den Plätzen kommt eine große Bedeutung zu“, meint auch Richard Röhrhoff. Das vierte Diskussionsforum nimmt am 16. März „Mobile City: Gut unterwegs zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV oder im Auto“ unter die Lupe.

#ZukunftEssenInnenstadt: Publikumsforen Auftakt #ZukunftEssenInnen-stadt‌, Donnerstag, 19. Januar, Einlass ab 17.15 Uhr, Beginn 18 Uhr, FUNKE Medien Office, Jakob-Funke-Platz 1. Lebendige City: Arbeiten und einkaufen, leben und ausgehen, Montag, 6. Februar, Einlass ab 17.15 Uhr, Beginn 18 Uhr, FUNKE Medien Office, Jakob-Funke-Platz 1. Nachhaltige City: Sitzen, Feiern, Bummeln – die Stadtplätze der Zukunft, Montag, 6. März, Einlass ab 17.15 Uhr, Beginn 18 Uhr, FUNKE Medien Office, Jakob-Funke-Platz 1. Mobile City: Gut unterwegs zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV oder im Auto, Donnerstag, 16. März, Einlass ab 17.15 Uhr, Beginn 18 Uhr, FUNKE Medien Office, Jakob-Funke-Platz 1.

In allen Foren soll es noch nicht um ganz konkrete Gestaltungen von Platz x und Straße y gehen, sondern es sollen zunächst grundlegende Bedürfnisse erkannt, festgehalten und räumlich zugeordnet werden. Diese fließen ein in ein Leit- bzw. Zukunftsbild der Innenstadt, das vom externen Planungsbüro „Reicher Haase Assoziierte“ aus Aachen bis Mitte nächsten Jahres vorgelegt werden soll. Und dann wird es immer konkreter: Aus dem Leitbild entwickelt das Planungsamt ein verbindliches „Integriertes Entwicklungskonzept“ für die Innenstadt, das voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025 Öffentlichkeit und Stadtrat vorgelegt wird. Mit dem Ergebnis können dann notwendige Fördermittel beantragt und die einzelnen Vorhaben nach und nach umgesetzt werden.

Lesen Sie dazu auch







Oberbürgermeister Thomas Kufen betont: „Mit ,ZukunftEssenInnenstadt’ haben wir uns auf den Weg gemacht, die City attraktiv zu gestalten und an die veränderten Bedürfnisse anzupassen. Dabei wollen wir die Bürgerinnen und Bürger eng einbinden. Mit den Innenstadtforen geben wir dazu eine gute Gelegenheit. Deshalb lade ich alle ein, daran mitzuwirken und sich einzubringen.“ Die Ergebnisse der Debatte werden in den kommenden Monaten auf unserer Schwerpunkt-Seite veröffentlicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Zukunft Innenstadt