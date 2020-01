Soziales Zukunftswerkstatt in Essen hat soziale Fragen im Fokus

Rüttenscheid/Südviertel. Die VKJ Bildungsstätte will mit Jugendlichen, Eltern und Großeltern über aktuelle Fragen diskutieren und praktikable Lösungen suchen.

Ob die Angebote an Kinderbetreuung in Stadtteilen wie Rüttenscheid, Holsterhausen oder dem Südviertel ausreichen, ob für junge Leute das Programm der offenen Jugendtreffs passend ist, das sind nur zwei von vielen möglichen Fragen, die bei der Zukunftswerkstatt der VKJ-Familienbildungsstätte erörtert werden sollen.

Weitere Themen können ebenso Altersarmut und ökologische Themen sein, erklärt Medina Hasic, die den Kurs leiten wird. Es komme ihr vor allem darauf an, nicht nur theoretisch über unterschiedliche Aspekte zu diskutieren, sondern nach Wegen einer konkreten Umsetzung zu suchen.

Die Zukunftswerkstatt richte sich an alle Generationen, betont die Leiterin. Junge Familien, die sich mit Erziehungsfragen auseinandersetzen wollen, seien ebenso willkommen wie Großeltern, die sich um ihre Enkel kümmern, damit die Eltern einem Beruf nachgehen können.

Herausforderungen für Familien

Medina Mesic arbeitet seit 2013 als pädagogische Fachkraft und ist bei der VKJ als Kursleiterin im Eltern-Kind-Bereich tätig. Darüber hinaus absolviert sie ein Studium der Erziehungswissenschaften. In der Familienbildungsstätte pflegt sie einen engen Kontakt zu den Eltern und weiß, wie sie erläutert, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen es Familien häufig zu tun haben. Die Werkstatt versteht sie als Chance, über solche Herausforderungen zu diskutieren. Zugleich hebt sie aber auch darauf ab, dass man auch auf praktikable Lösungsansätze zurückgreifen kann. Da VKJ eng mit anderen Organisationen vernetzt sei, ließen sich auch Erfahrungen anderer Einrichtungen einbinden, so Mesic.

Die Zukunftswerkstatt soll am 20. April im VKJ-Haus MitEinander, an der Wittenbergstraße 10 in Rüttenscheid starten. Weitere Treffen finden dann wöchentlich, immer montags, bis zum 15. Juni statt. Infos und Anmeldungen: 84 63 577, Mail: fbs@vkj.de, online: www.vkj.de/kurse