Zur Person: Svenja Krämer

Svenja Krämer wurde 1979 in Essen geboren und schloss ein Geografie-Studium an der Ruhr-Universität Bochum mit dem Diplom ab. Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Unternehmen für Stadtforschung und Planung in Dortmund.

Von 2009 bis 2013 arbeitete sie als Referentin für Stadtentwicklung, Raumordnung und Bauleitplanung in der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer zu Duisburg, im Anschluss war Svenja Krämer sechs Jahre Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung in Dinslaken.

In Essen übernimmt Svenja Krämer einige Aufgaben von EMG-Geschäftsführer Dieter Groppe, der demnächst in den Ruhestand geht. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger wird sich die 40-Jährige aber stärker auf die Zentren-Entwicklung konzentrieren, neben der Innenstadt geht es dabei auch um Steele, Borbeck, Rüttenscheid und Altenessen.