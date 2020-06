Zwei Essener Behörden öffnen für Publikumsverkehr

Essen. Um bei der Ausländerbehörde und der KFZ-Zulassungsstelle vorzusprechen, ist ab sofort immer ein Termin notwendig.

Die kommunale Ausländerbehörde und die KFZ-Zulassungsstelle Essen öffnen am Montag, 15. Juni, wieder für den Publikumsverkehr. In beiden Behörden ist zukünftig ein Termin notwendig, um vorzusprechen. Damit soll die Zahl der Personen im Gebäude reduziert werden. Der Termin muss vorab online gebucht werden, vor Ort wird es keine Terminvergabe geben. Ohne Termin wird niemand in die Gebäude gelassen. Ein Sicherheitsdienst soll den Zugang regeln.

Die Stadt bittet darum, die Termine möglichst ohne Begleitperson wahrzunehmen. Zudem muss in beiden Behörden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, da der Abstand von 1,5 Metern aus baulichen Gründen nicht eingehalten werden könne.

essen.de/meintermin