Zwei Essener Handball-Trainer mit Ehrgeiz und Herzblut

Zwei Trainer, ein Ehrenamt und ganz viel Leidenschaft: Sebastian Keifenheim (41) und Rüdiger Lorenz (45) trainieren den Nachwuchs beim Handballverein DJK Winfried Huttrop. Dabei geht es ihnen nicht nur um Siege und spielerische Erfolge, sondern auch um Teamgeist – und die tolle Mannschaft.

Beruflich arbeiten beide in einer Bank und auch der Handballsport verbindet sie. Am Arbeitsplatz ist Sebastian Keifenheim als Teamleiter im Projektmanagement und Rüdiger Lorenz in der Verwaltung der Bank tätig. Auf dem Handballfeld sind sie als Spieler und Trainer im Einsatz. „Wir kennen uns seit fünf Jahren“, erklärt Lorenz, „aber erstmals getroffen haben wir uns bereits vor acht Jahren“, ergänzt Keifenheim. „Ich weiß noch genau, wie er bei unserem ersten Treffen mit den anderen Trainern an der Hubertusburg vor der Halle geregelt hat, wie das mit der Mannschaft abläuft.“

Den beiden Trainern bedeutet ihr Ehrenamt sehr viel

Für Sebastian Keifenheim sind Ehrenämter extrem wichtig, er selbst besuchte schon mit acht Jahren Jugendgruppen und hat von den ehrenamtlichen Betreuern viel gelernt. Für ihn stand daher früh fest, das in einer ähnlichen Form auch zu tun: Mit 15 hat er erstmals eine Jugendgruppe in einer Kirche geleitet. „Beim Handball bin ich eher zum Trainerdasein gekommen wie Jungfrau zum Kind“, berichtet er von einer Anfrage auf Facebook. Gesucht wurde ein Trainer für die E-Jugend, er rief an, „schon war ich eingekauft“, erinnert sich Keifenheim lächelnd.

„Ich bin damals als Ersatzmann ‘reingerutscht und finde, wenn man sowas macht, dann entweder ganz oder gar nicht“, sagt Rüdiger Lorenz. Und so fahren die Trainer auch los, um die Spieler abzuholen und nach Hause zu bringen. „Hinzu kommt der sportliche Anreiz, ich habe durchaus den Willen, mit der Mannschaft zu gewinnen“, erzählt der 45-Jährige.

Neben den Erfolgen steht der Spaß ganz oben

Sebastian Keifenheim ergänzt, dass ihm das Zusammensein mit der Mannschaft wichtig ist und er diese bis zum Ende der Jugend in die Seniorenabteilung begleiten will (noch 2,5 Jahre). „Ich denke, wir machen nicht nur sportlich viel gemeinsam, sondern unternehmen auch unglaublich viel zusammen. Erfolg sind schon schön, aber wir haben auch Spaß in unserem Kader“, bestätigt er.

Sebastian Keifenheim war beim Jugendhandball zunächst als Zuschauer bei Spielen, hat immer sehr viel Handball geschaut, ob Bundesliga, WM oder EM. Mit 18 stand er erstmals bei den Huttropern auf dem Feld. Heute spielt der 41-Jährige für die vierte und manchmal für die dritten Herrenmannschaft der DJK Winfried Huttrop – so wie auch Rüdiger Lorenz. Der hat schon mit sieben Jahren angefangen zu spielen, ist durch seinen Vater zum Handball gekommen.

Gegenspieler immer respektvoll behandeln

Essen Der Verein DJK Winfried Huttrop Sebastian Keifenheim und Rüdiger Lorenz wollen die Mannschaft (B-Jugend) bis zum Ende ihrer Jugendlaufbahn begleiten (bis Frühjahr 2022). Alles weitere wollen sie dann zu dem Zeitpunkt entscheiden. Die DJK Winfried Huttrop besteht seit 1954 und hat 350 Mitglieder, die in zwölf Mannschaften spielen. Alle Infos: www.winfried-huttrop.de

Warum für die beiden nur Handball in Frage kommt, erklärt Sebastian Keifenheim mit einem Schmunzeln: „Ich wäre bestimmt kein guter Fußballer geworden.“ Am Handball fasziniert ihn, dass es egal ist, in welcher Liga man spielt: „Es gibt immer einen fairen Wettkampf, natürlich Rivalität, aber kaum Aggressionen.“ Genau das habe man zuletzt bei der EM gesehen. Sich als faire Mannschaft zu präsentieren, steht bei ihm ganz oben, seine Truppe lobt er als sympathisch. Dem Team bringt er bei: „Gegenspieler respektvoll zu behandeln. Sportlicher Ehrgeiz ist gut, aber der steht niemals über dem Menschen.“

Das Ehrenamt bedeutet beiden sehr viel, sie opfern dafür einen großen Teil ihrer Freizeit. „Wir trainieren dienstags und donnerstags die Jungenmannschaft, dazu kommen Spiele an Wochenenden“, beschreibt Lorenz, der wie Keifenheim oftmals direkt von der Arbeit zum Training fährt.

Ehrenamt ist eine Frage der Ehre

„Das kostet schon massig Zeit, deshalb ist die Bezeichnung Ehrenamt auch so wichtig, denn es ist eine Frage der Ehre. Das ist nichts, was mit Geld aufzuwiegen ist. Das musst du einfach wollen und von Herzen machen“, sagt Keifenheim. Und Rüdiger Lorenz ergänzt: „Wenn du das nicht gerne machen würdest, würdest du das nicht tun. Letztlich profitierten die Kinder davon, darum geht es uns allen.“

Spielen die beiden mal nicht Handball oder trainieren den Nachwuchs, geht Rüdiger Lorenz gern Inlineskaten, Joggen oder Fahrradfahren. Sebastian Keifenheim hingegen jagt gern, engagiert sich ehrenamtlich in der Kirche und studiert Theologie.

Die tolle Truppe ist schon ein voller Erfolg

Spielerische Erfolge sind für Sebastian Keifenheim nicht so relevant: „Ich habe immer nur zum Spaß Handball gespielt.“ Als Trainer seien ihm Titel unwichtig: Sein Erfolg sei die tolle Truppe. Und die hat sich immerhin zwei Mal für die Oberliga qualifiziert und ist Kreismeister geworden.

Rüdiger Lorenz hat selbst in der Jugend Oberliga gespielt, aber ihm waren Titel ebenfalls nicht wichtig. Auch im Seniorenbereich gelte: „Wenn es dir keinen Spaß macht, dann gehst du da natürlich auch nicht hin, dafür wäre die Zeit einfach zu kostbar.“

Beide Trainer sind auch sozial engagiert

Abseits des Spielfeldes setzen sich beide auch ein, wenn ein Spieler Hilfe braucht. Ob Spendenaktion für kranke Spieler oder Benefizturniere: Sie zeigen viel sozialen Einsatz. „Das ist ein Sozialgefüge, das hört nicht an der Hallentür auf“, sagt Sebastian Keifenheim. Neben dem Sport zähle eben auch die Empathie, nennt Rüdiger Lorenz eine notwendige Eigenschaft als Trainer.

Und so führen sie regelmäßig Einzelgespräche mit den Spielern, wollen wissen, was diese bewegt. Zu manchen Jungen und ihren Familien sind inzwischen private Kontakte entstanden. Sie unternehmen etwas zusammen, tauschen sich aus, denn die Eltern sollen wissen, zu wem sie ihren Nachwuchs schicken. Ist der schlecht gelaunt, fragen die Trainer nach. „Hatte einer einen schlechten Tag, hilft es zu sprechen“, wissen die Trainer und erklären gleich die Grenzen: „Keiner muss sich offenbaren, aber wenn die Jungen uns vertrauen, ist eine völlig andere Kommunikation möglich“. Und die beiden sind sich durchaus bewusst: „Als Trainer prägen wir die Jungen natürlich sehr. Wir haben da eine Vorbildfunktion.“