Zweiter Coronafall in Essen: Zustand der Seniorin ist stabil

Im zweiten Essener Coronavirus-Fall ist immer noch die drängende Frage unbeantwortet, wie sich die 89 Jahre alte Frau aus dem Essener Südviertel infiziert hat. „Das herauszufinden, ist jetzt unser vorrangiges Ziel“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz am Mittwochmittag. „Wir müssen herausfinden, wer der Herd ist.“ Die Ergebnisse der Beprobung, die darüber Aufschluss geben könnten, lägen aber noch nicht vor.

Der zweite Coronavirus-Fall in Essen war Dienstagabend bekannt geworden. Bei der infizierten Person handele es sich um eine alleinstehende Frau, die in einer eigenen Wohnung lebe. Die Frau war nach Mitteilung der Stadt Essen mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum gebracht worden. Sie werde zurzeit in einem Infektionszimmer auf der Intensivstation versorgt. „Der Zustand der Frau ist stabil“, sagt Silke Lenz. Sie weist zugleich daraufhin, dass die 89-Jährige noch einige andere gesundheitliche Probleme aufweise. Wegen dieser habe sie am Dienstag den Arzt aufgesucht.

Im direkten Umfeld der infizierten Person sind zehn weitere Personen beprobt worden

„Aus dem direkten Umfeld der betroffenen Person haben wir zehn weitere Personen beprobt“, sagt die Sprecherin. Dabei handele es sich überwiegend um Familienangehörige. Vorsorglich befänden sich 15 Personen in Quarantäne. Die Beprobungsergebnisse lägen zur Zeit noch nicht vor.

Aufgrund des hohen Alters der Seniorin sei der Kontaktpersonenkreis, der nun von den Gesundheitsbehörden identifiziert werden müsse, zwangsläufig eingeschränkt.