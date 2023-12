Adventsfenster Ardey: Geselligkeit fast jeden Abend

Ardey Strahlende Lichter und Geselligkeit im Advent: Ardey trifft sich wieder an den Adventsfenstern, (fast) jeden Tag bis Weihnachten. Ein Besuch.

So hat sich das niemand vorgestellt. Es regnet Bindfäden an diesem Abend. Die Ardeyer Adventsfenster finden nach Möglichkeit immer draußen statt. Aber die besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung lässt sich davon natürlich auch niemand vermiesen.

Drinnen ist es gemütlich, man rückt zusammen. Ausgenommen von der Coronazwangspause gibt es die Adventsfenster in Ardey schon seit vielen Jahren. Und jedes Jahr ist sehr gerne auch die evangelische Jugend Dellwig dabei, die ihr Zuhause im Ardeyer Dorfzentrum nahe des Dorfcafés hat, in der Area 66. An diesem Abend sind sie der Gastgeber, und die WP hat auch vorbeigeschaut.

Kindergruppe bereitet eifrig Adventsfenster vor

Zuvor war der offizielle wöchentliche Termin der Kindergruppe, die sich immer dienstags ab 17 Uhr trifft. Von dienstags bis freitags gibt es außerdem ab dem Nachmittag immer wieder die offene Tür, am Freitagabend noch spezielle Angebote für Jugendliche. Diese könnten im Moment durchaus etwas besser angenommen werden, erzählt Clara Kratzsch, eine der beiden Jugendreferentinnen hier. Die Kindergruppe wiederum hatte schon in der Woche vorher eifrig das Adventsfenster vorbereitet. Und womit in der Vorweihnachtszeit? Natürlich mit Selbstgebackenem. „Die Kinder lieben es natürlich, Plätzchen zu backen“, grinst Clara Kratzsch. „Das einzige Problem war, dass es im Laden fast keine Plätzchendeko mehr zu kaufen gab.“ Für das Adventsfenster gibt es natürlich trotzdem eine bunte Auswahl, bei der alle zugreifen. Zu der Kindergruppe mischt sich an diesem Abend ein gutes Dutzend älterer Besucher.

Die Kinder und Jugendlichen haben das passende Fenster mit dem Datum natürlich auch selber gestaltet. Foto: Alexander Lück / WP

An manchen Abenden kämen auch um die 40 Besucher an die Fenster, berichtet Klaus Böning von der Ardeyer Dorfgemeinschaft. Die ist Organisator und Ideengeber der Aktion. Und spendet für jeden Abend ein paar Flaschen wärmende Getränke, ob nun Glühwein oder bei der Zusammenkunft im Jugendtreff Punsch. Adventsfenster gibt es an Institutionen in Ardey wie hier am Jugendtreff, am Dorfcafé Buntes Sofa, beim Pflegedienst, Kita oder von der Dorfgemeinschaft selber, in erster Linie aber privat bei Familien an ihren Häusern. Und überall gibt man sich viel Mühe, dekoriert, lässt weihnachtliche Beleuchtung erstrahlen.

15. Dezember spielt Posaunen

Die Kindergruppe hat das Fenster etwa mit der passenden Nummer für den Abend dekoriert. Eines sind die Adventsfenster, die es übrigens dieses Jahr auch in Frömern gibt, aber nicht, wie die Organisatoren unterstreichen wollen: ein Überbietungswettbewerb um die üppigste Deko. Jeder soll und kann vorbereiten, was er möchte und leisten kann. Manche backen dann Plätzchen wie die evangelische Jugend, andere begleiten Advents- und Weihnachtslieder mit ihren Instrumenten. So wird es auch an diesem Freitag sein, 15. Dezember. Da ist nämlich das Dorfcafé „Buntes Sofa“ der Gastgeber und als Unterhaltungsprogramm spielt der Posaunenchor der Gemeinde auf. Nicht nur, weil hiermit das dritte Adventswochenende eingeläutet wird, sollte es an diesem Abend ein ziemlich gut besuchtes Adventsfenster werden. Startzeit ist immer um 18 Uhr, gut eine Stunde werden dann Besucher mindestens willkommen geheißen. Wenn der Abend dann noch etwas länger ausklingt, hat aber auch niemand etwas dagegen.

Es ist total wertvoll, an diesen Abenden mal mit allen möglichen Leuten ins Gespräch zu kommen Clara Kratzsch

Im Jugendtreff hat sich Lisa Borgschulte, die andere Jugendreferentin, derweil eine schöne Geschichte ausgesucht und trägt sie vor: Das Tagebuch eines Weihnachtsengels. Da lauschen natürlich Alt und Jung gebannt. Im Anschluss erzählt Clara Kratzsch, die andere Mitarbeiterin: „Es ist total wertvoll, an diesen Abenden mal mit allen möglichen Leuten ins Gespräch zu kommen.“ Viele Ardeyer kennen natürlich „ihren“ Jugendtreff, regelmäßig hier ist aber nicht jeder. „Wir gehen mit der Jugend sicher auch zum Adventsfenster am Dorfcafé.“ Der Austausch wird eben großgeschrieben.

Auch in Strickherdicke ist ein Abend geplant

So ist die Aktion eben auch die alljährliche Gelegenheit, auch für Neubürger, die Nachbarschaft noch besser kennenzulernen. Das letzte Adventsfenster gibt es am 23. Dezember, von heute an waren bis dahin ansonsten auch alle Tage besetzt bis auf den 20. Dezember.

Alle genauen Termine und Adressen, darunter auch wo und wann der Abend der in Strickherdicke stattfindet, finden sich auf www.dorfgemeinschaftardey.de.

