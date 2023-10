Aldi will wachsen: Stadt Fröndenberg präsentiert Konzept

Fröndenberg. Discounter Aldi möchte am Bruayplatz das bestehende Geschäft abreißen und größer neu bauen. Es gibt Hürden, doch die Stadt reagiert jetzt.

Aldi will sich vergrößern und plant deshalb den Neubau der Filiale am Bruayplatz – das ist kein Geheimnis. Doch jetzt präsentiert die Stadt Fröndenberg erstmals seit 2017 einen konkreten Plan, wie der Einzelhändler einen großen Flachbau mitten im Zentrum umsetzen könnte.

Der Discounter Aldi will sich schon länger vergrößern und ist zuletzt 2010 vom Marktplatz in die Immobilie des ehemaligen Edeka Isselmarktes am Bruayplatz gezogen. Dadurch könnte die Verkaufsfläche auf 1100 Quadratmeter erhöht werden – doch das reicht mittlerweile nicht mehr aus. Die Fläche soll noch einmal „marktgerecht“ erhöht werden auf 1290 Quadratmeter. Dafür möchte Aldi das alte Gebäude, in dem sich außer dem Discounter im Ober- und Dachgeschoss auch sieben Mietwohnungen befinden, abreißen und durch einen Neubau ersetzen.

Perspektivisch sollen 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche möglich sein

In Bezug auf die Positionierung des Neubaus gab es zwei Varianten: Die Stadt hat sich für die Variante entschieden hat, „die eine Verschiebung des Baukörpers in südwestliche Richtung vorsieht“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss, der sich am kommenden Donnerstag mit dem Thema befassen wird. Die Verkaufsfläche soll erhöht werden – perspektivisch sogar auf 1400 Quadratmeter. „Zudem ist eine Erweiterung des Parkraumangebotes vorgesehen“, heißt es in der Vorlage.

Das Problem: Immobilie und Fläche sind zu klein und ein Neubau muss her, aber der Bebauungsplan lässt einen Flachbau in der anstrebten Größe nicht zu. Er müsste erst geändert werden, wenn Aldi in der Innenstadt gehalten werden soll. Und das soll er, denn bereits 2009 hatte das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt herausgestellt, dass die Discounterfiliale eine große Bedeutung für die Innenstadt hat. Der Standort der Filiale im Ortsmittelpunkt übernehme laut Zentrenkonzept „eine Doppelfunktion als integrierter Nahversorger und als Magnetbetrieb für die Innenstadt. Vor diesem Hintergrund ist dieser Standortbereich als städtebaulich besonders schützenswert einzustufen bzw. der Verbleib des Aldi-Discounters innerhalb des Stadtzentrums zu forcieren“.

Gutachten geben grünes Licht: Keine Bedenken mit Blick auf Mitbewerber oder Umwelt

Bereits vor mehreren Jahren hat der Stadtrat deshalb den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 116 „Am Bruayplatz“ gefasst, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen. Jetzt wird das Ganze konkreter: Die Verwaltung legt einen Entwurf für einen veränderten Bebauungsplan und Flächennutzungsplan vor, dem der Rat zustimmen müsste. Ein „Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lebensmittelmarkt“ soll entstehen und im Bebauungsplan werde außerdem die höchstzulässige Verkaufsfläche von maximal 1400 Quadratmetern festgesetzt. Dazu mussten zuvor ein Umweltbericht und eine Auswirkungsanalyse erstellt werden. Warum das Ganze? Der Bebauungsplan muss als Kerngebiet oder Sondergebiet ausgewiesen werden, damit Lebensmittelmärkte mit mehr als 800 Quadratmeter erlaubt sind. Der Bereich um den Bruayplatz ist aber aktuell ein Mischgebiet.

Die Prüfungen, so heißt es in der Vorlage, ergeben grünes Licht. Für den vorhandenen Einzelhandel würden sich keine negativen Auswirkungen ergeben, stellt ein Gutachten der BBE Handelsberatung aus Juni 2023 fest. Und auch aus umwelttechnischer Sicht stehe einem Neubau nichts entgegen, wenn beispielsweise auf dem künftigen Parkplatz Bäume gepflanzt, generell begrünt werde und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage entstehe. Eine gutachterliche Untersuchung hierzu sei im weiteren Verfahren denkbar. Schutzgebiete oder Schutzobjekte nach dem Naturschutzrecht seien nicht betroffen.

Viel Aufwand: Aber was hat Aldi an dem Standort davon?

Viel Aufwand für vergleichsweise wenige Quadratmeter: Was hat Aldi davon? Aus dem Gutachten der BBE Handelsberatung aus Köln geht hervor, dass für den Markt ein jährlicher Mehrumsatz von maximal 2 Millionen Euro prognostiziert wird. Der Großteil, 1,8 Millionen Euro, entfallen dabei auf Nahrungsmittel und Drogeriewaren. Der Rest bezieht sich auf Aktionsware. Aldi könnte laut Gutachten seinen jährlichen Umsatz durch diese Maßnahme auf rund neun Millionen Euro erhöhen. Angestrebt sei keine Erweiterung des Sortiments, sondern die „Optimierung der internen Logistikabläufe“ sowie die „großzügige Warenpräsentation“ auf der dazugewonnen Fläche.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt setzt sich am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Stiftsgebäudes mit der Änderung des Planungsrechts auseinander. Der Rat wird voraussichtlich am 8. November final abstimmen.

