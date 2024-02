Fröndenberg. Zukunftstechnologien sollen das Fröndenberger Gewerbegebiet prägen. Stadt stellt Anforderungen an Firmen vor: ein 100-Punkte-Katalog.

Was sich im Mendener Gewerbegebiet Hämmer II in den vergangenen Monaten bewährt hat, soll nun auch in Fröndenberg Einzug halten: Eine Anforderungsliste an Unternehmen, die sich im Schürenfeld niederlassen wollen. Die Verwaltung wird den 100-Punkte-Katalog in der kommenden Woche erstmals vorstellen. Was Firmen berücksichtigen müssen - und auf was man in Fröndenberg besonders Wert legt.