Fröndenberg. In der Ruhrstadt ist das Turnier in den Wintermonaten ein Renner. Bald könnten sich nicht nur Fröndenberger zu Siegern krönen.

Gewinnen bald Teams die Fröndenberger Hallenstadtmeisterschaft, die gar nicht aus der Ruhrstadt kommen? Geht es nach der Fröndenberger SPD, dann könnte das bald der Fall sein. Die Sozialdemokraten wollen den sportlichen Wettbewerb auf lokaler Ebene öffnen. Um welche Mannschaften es geht - und was geplant ist.

Chance für kulturellen Austausch

Am Ende war der Jubel riesig, als die Kicker des SC Fröndenberg-Hohenheide am 6. Januar den Pokal der Hallenstadtmeisterschaften in die Luft recken konnten. Die Mannschaft setzte sich im Finale gegen den SV Frömern durch. Doch geht es nach Vorstellungen der Fröndenberger SPD, dann könnten auch bald Kicker den Pokal in den Händen halten, die nicht einmal in der Ruhrstadt spielen - und deren Verein nicht einmal in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist.

Hintergrund ist dabei nicht, den sportlichen Wettbewerb neu zu gestalten, sondern für mehr Verständigung zu sorgen. Konkret sollen Teams aus der sächsischen Partnerstadt Hartha ebenfalls mitspielen dürfen. „Die seit Jahrzehnten hervorragenden Beziehungen zwischen Fröndenberg und Hartha haben im vergangenen Jahr mit der Gründung einer Städtepartnerschaft den formellen Höhepunkt erreicht“, resümiert SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Böning in einem entsprechenden Antrag. Die Partnerschaft biete nicht nur die Chance zur Förderung des kulturellen Austausches und der zwischenmenschlichen Beziehungen, „sondern sie kann auch die sportliche Leidenschaft zwischen unseren Städten fördern“, ist sich Böning sicher.

Jährlicher Wechsel

Die Hallenstadtmeisterschaften zählen zu den sportlichen Höhepunkten im sonst tristen Winter. Entsprechend gut besucht sind die Turniere. Und genau das biete aus Sicht der Sozialdemokraten die Chance,Sport und Austausch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern. Doch dabei soll es nicht bleiben. Sollte der Sportausschuss am kommenden Dienstag, 20. Februar, grünes Licht geben, dann soll im jährlichen Wechsel auch ein Team aus der französischen Partnerstadt Bruay-la-Buissière am Turnier teilnehmen.