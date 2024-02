Fröndenberg. Der Bürgerantrag der Schürenfeld-Gegner kommt in den Haushaltsausschuss, mit einem Offenen Brief bringen sie sich weiter in Erinnerung.

Neben dem Bürgerantrag hat eine Petition, unterschrieben von mehr als 2600 Bürgerinnen und Bürgern, für Aufsehen gesorgt. Die Absicht: das Gewerbegebiet Schürenfeld zu verhindern. Nachdem es der Bürgerantrag auf die Tagesordnung des Haushaltsausschusses schaffte, aber die Beschlussvorlage rät, von einer weiteren inhaltlichen Beratung abzusehen, lassen die Gegner nicht locker und legen nun nach.