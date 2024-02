Fröndenberg. Die Fallzahlen sind stabil niedrig, aber Vorbeugen ist besser als Reinfallen, deshalb wird zu dem Vortrag „Sicher im Alter“ eingeladen.

„Wir möchten niemanden verunsichern, Fröndenberg ist in der polizeilichen Statistik weit hinten, 63 Fälle mit Betrug an älteren Menschen in 2022, aber uns ist es ein wichtiges Anliegen, wir wollen präventiv tätig werden“, erklärt Bürgermeisterin Sabina Müller. Die Rede ist unter anderem vom Enkeltrick, neben Taschendiebstahl oder Haustürentricks ein Delikt, welches häufig in immer wieder veränderter Form Seniorinnen und Senioren in Angst und Schrecken versetzt. Die Masche ist so einfach wie rücksichtslos, im Vorfeld wird im Telefonbuch nach Namen wie beispielsweise Heinz, Josef, Helmut, Anneliese und Gertrud gesucht, weil hier die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es die ältere Generation trifft.