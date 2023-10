Hinweise an Polizei Autodiebstahl: Wilde Verfolgungsjagd und Flucht in den Wald

Fröndenberg. Die Polizei hat mutmaßliche Autodiebe auf der A 44 in Unna erwischt. Die Verfolgungsjagd führte bis in den Ostbürener Wald in Fröndenberg.

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag mutmaßliche Autodiebe auf der A 44 in Unna erwischt. Die Verfolgungsjagd führte bis in den Ostbürener Wald in Fröndenberg.

Angefangen hatte am Mittwochabend alles mit einer Schwerpunktkontrolle der Polizei Dortmund auf der B 233 in Menden Richtung Fröndenberg. Insgesamt 47 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten hat die Polizei bei der Kontrolle ausgestellt.

Opel fällt Polizei auf der A44 auf

Im Rahmen der Kontrolle waren die Beamten gegen 00.26 Uhr auch auf der A 44 im Kreuz Unna, Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Dabei fiel der Polizei ein Opel auf. Die Beamten wollten dieses Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte daraufhin das Auto stark und ignorierte weiterhin alle Anhaltezeichen, so die Polizei. Während der Verfolgungsjagd überholte der Autofahrer zwei Lkw über den Seitenstreifen.

Täter entwischt – die Polizei ermittelt weiter

„Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und es gelang ihnen, das Auto auf den Rastplatz Buchenhain zu führen“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Auf dem Rastplatz in Fröndenberg stoppte der Fahrer den Opel. Zwei Männer flüchteten aus dem Fahrzeug in den angrenzenden Ostbürener Wald. Die Suche der Polizei nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

Laut Polizei deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass die Täter das stillgelegte Auto zuvor kurzgeschlossen und gestohlen haben. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdacht des Kraftfahrzeugdiebstahls sind eingeleitet.

