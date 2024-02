Bei Ostbürens „Jung für Alt“ umsorgen Junioren die Senioren

Ostbüren Eine Idee, die Nachahmer verdient: Um den Zusammenhalt im Dorf zu stärken, gründeten kreative Ostbürener das Kuratorium „Jung für Alt“.

Mitte der 70er-Jahre wollten findige Ostbürener das aktive Dorfleben fördern und gründeten ein Kuratorium, gebildet aus Mitgliedern der örtlichen Institutionen, aktuell Kyffhäuser, Skatverein, Campingclub, TV, Kirchengemeinde, MGV und Feuerwehr. Der einzige Auftrag: ein alljährliches Fest, organisiert von der jüngeren Bevölkerung für alle über Sechzigjährigen.

Es soll einfach nur ein großes Dankeschön an die älteren Bewohner sein und wird dankbar angenommen. „65 Gäste können wir heute begrüßen, kaum ein Platz bleibt frei“, freute sich Claudia Bitting, die Vertreterin der Kirche, im Orgateam tätig. Der Plan an diesen „Bunten Nachmittagen“ ist einfach: Miteinander ins Gespräch kommen und sich auszutauschen, das Verständnis untereinander zu wecken.

Es ist ein Dauerbrenner, der jetzt bereits zum 48. Mal für Abwechslung im Alltag sorgt. Jahr für Jahr wird zu Kaffee und Kuchen, zu Musik und Unterhaltung eingeladen, nur einmal war Corona stärker. „Findig wie wir sind, haben wir dies aber mit zwei Feiern in einem Jahr nachgeholt“, schmunzelt Petra Meier, die ebenfalls fleißig im Hintergrund die Fäden zieht.

Einmal im Jahr gibt es für die Senioren im Fröndenberger Ortsteil Ostbüren einen gemütlichen Nachmittag - organisiert und gestaltet von den jüngeren Einwohnerinnen und Einwohnern. Foto: Petra Meier / WP Fröndenberg

Finanzierung nur über Spenden

Jede Einwohnerin und jeder Einwohner im Dorf bekommt eine persönliche Einladung, die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Spenden. Ein Gläschen Sekt, wahlweise auch alkoholfrei, hebt die Stimmung, lässt die Vorfreude auf gesellige Stunden steigen.

Bürgermeisterin Sabina Müller in Begleitung der neuen Gleichstellungsbeauftragten Ramona Jakobs-Reichert, freut sich über dieses ehrenamtliche Engagement, ist begeistert von dieser Idee. Sie unterstützt das Organisationsteam mit einem „Flachgeschenk“, also einer Geldspende. Claudia Bitting nahm Bezug auf die Jahreslosung im Gemeindebrief „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“: „Genauso haben wir diese Stunden geplant, vorbereitet und gestaltet.“

Von Zirkus Manegetraum bis Änne aus Drüpplingsen

Damit die Zeit zwischen den Gesprächen nicht zu lang wird, gibt es immer ein Programm. Mal trat der Zirkus „Manegefrei“ auf, mal referierte Ortsheimatpfleger Gerd Höneise über spannende und unbekannte Geschichten aus der Ostbürener Historie, mal gestalteten die Kinder mit der „Heiteren Schulstunde“ den Nachmittag. „Änne aus Drüpplingsen“ war natürlich ein Highlight, genauso wie das Quiz rund um bekannte Lieder, sogar der Ort stand bei Fragen schon mal im Mittelpunkt. Unvergessen auch ein Kriminalfall, der gelöst werden musste. Mehrfach brachten Anne & Wolfgang aus Holzwickede mit Schlagern aus vielen Jahrzehnten Schwung in den Saal.

Die zahlreiche Gäste beim "Jung für Alt" in Ostbüren freuten sich über ein tolles Programm während der Veranstaltung. Foto: Petra Meier / WP Fröndenberg

In diesem Jahr war der Cantalino-Chor aus Wickede/Ruhr eingeladen, der bereits bei einem Wettbewerb zum zweitbesten Jugendchor Deutschland gekrönt wurde und durch seine Auftritte und die Website www.cantalino-wickede.de immer wieder Aufmerksamkeit auf sich zieht. Rund zweieinhalb Stunden gab es „Gesang vom Feinsten“, wie ein Gast begeistert verriet. Volkslieder, bekannte Melodien und auch Jazzklänge waren zu hören. Applause und „Zugaberufe“ belohnten die Gruppe. Da musste Chorleiter Armin Klotz erst seine Leute befragen, ob denn noch genug Luft vorhanden ist. Nach der positiven Rückmeldung gab es dann noch einen „oben drauf“.

Anschließend konnten die Besucher selbst Textsicherheit und Stimmkraftkraft bei einigen bekannten Volksweisen nachweisen.

Wie immer wurden die ältesten Besucher geehrt, viel Beifall bekamen Ursula Geldmacher und Werner Krüger, beide 1935 geboren. Aufregend ist es immer für diejenigen, die in einem Jahr die „Rote Linie“ überschreiten. Da ist doch eine gewisse Anspannung zu spüren. Martin Meier hatte im letzten Jahr diesen Schritt vollzogen und fand es damals doch etwas komisch: „Ein paar Monate vorher habe ich noch in die Planung eingegriffen, plötzlich sitze ich hier und werde bedient. Ist schon ungewöhnlich.“ Aber diese Sicht der Dinge hat auch etwas für sich, fügt er hinzu.

Ein Besucher gab abschließend zu Protokoll: „Ich behaupte mal, dass dies die beste Veranstaltung war, zu der ich eingeladen wurde.“

