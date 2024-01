Bentrops Musiker planen mit neuer Vorsitzenden 105-Jahrfeier

Fröndenberg Mit neun Jahren bereits ins Trommlerkorps Bentrop eingetreten, jetzt sogar 1. Vorsitzende: Theresa Frens führt nun ihren Herzensverein an.

Erstmals in 104 Jahren wurde auf der Jahreshauptversammlung des Trommlerkorps Bentrop mit Theresa Frens eine Frau an die Spitze gewählt. Zwölf Jahre führte Gottfried Kolter die Musiker in dem kleinen Dorf an, hinterlässt große Fußstapfen, wie die neue Vorsitzende weiß. Er wird jedoch weiter mit Rat und Tat seiner Nachfolgerin zur Seite stehen und auch als Aktiver die Auftritte mitgestalten. Durch sein Engagement hat er sich besondere Verdienste in der Gemeinschaft erworben, weshalb ihn die Mitglieder neben Wilfried Haggeney ebenfalls zum Ehrenvorsitzenden bestimmten.

Im Zuge der Vorstandswahlen wurden Jessica Bitterschulte als 1. Schriftführerin, Bianca Berg als 1. Kassiererin und Jupp Volmer als 1. Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen 2. Beisitzerin wählten die Anwesenden Anna-Lena Borgmann und zur neuen 2. Schriftführerin Marie-Christin Severin. Mark Schröter bleibt Stabführer und Übungsleiter, Stellvertreter sind Thomas Müller und Jupp Volmer. 1. und 2. Jugendsprecher: Hendrik Volmer und Patrick Kolter. Für herausragende Beteiligung an Probeabenden und Auftritten zeichnete der Vorstand mit Urkunde und Verdienstorden Cornelia und Patrick Kolter sowie Hendrik Volmer aus.

Nicht nur Fröndenbergerinnen, sondern sogar Bentroperin

„Es macht mir Spaß hier tätig zu sein, der Verein und seine Mitglieder liegen mir sehr am Herzen, ich musste nicht lange überlegen, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Amt zu übernehmen“, erklärt die Fröndenbergerin („Bentroperin“, wie sie lachend berichtigt), bereits seit 2015 in die Vorstandsarbeit eingebunden. Weil ihr nicht nur das Musikalische, sondern auch das Menschliche wichtig ist: „Mit meiner Vorstandsarbeit gestalte ich etwas, das will ich.“

Der neue Vorstand des Bentroper Trommlerkorps: Thomas Müller, Binaca Berg, Hendrik Volmer, Jupp Volmer, Gottfried Kolter, Tjeresa Frens, Mark Schröter, Conny Kolter (Geehrte) und Marie-Kristin Severin (von links). Foto: Trommlerkorps Bentrop / WP Fröndenberg

Ihre Karriere im Trommlerkorps begann 2005: „Das übliche Eintrittsalter, ab der Erstkommunion oder der dritten Grundschulklasse beginnt die Ausbildung.“ Dann können die Jungen und Mädchen lesen, wichtig, denn die Notenwerke, Abkürzungen und Zeichen, müssen verstanden werden. Ihre Eltern hatten dezent darauf hinwiesen, welche einmalige Gelegenheit besteht, seine Freizeit zu gestalten. Zumal auch Schwester Felicitas, zwei Jahre älter, bereits zu der Gemeinschaft gehörte.

Mit meiner Vorstandsarbeit gestalte ich etwas, das will ich Theresa Frens - Vorsitzende Trommlerkorps Bentrop

Die Nachwuchsausbildung erfolgt intern, dazu wird ein D1-Lehrgang-Abschluss benötigt, diese Stufe ist für viele Mitglieder im Verein selbstverständlich. „Es gibt Lehrgänge auf verschiedenen Ebenen, dieser D1 berechtigt, die Grundlagen, theoretisches Wissen, spielerisches Können, zu festigen“, beschreibt Theresa Frens. Ziel ist es, langfristig die Mädchen und Jungen zu binden: „Wie sich jeder Außenstehende vorstellen kann, ist es in einem kleinen Ort schwierig, genug Mitglieder zu finden, deshalb ist neben der Nachwuchsarbeit genauso wichtig, jeden einzelnen weiter für sein Hobby zu begeistern und bei der Stange zu halten.“

Tenor-, Alt- und Sopranflöten und Schlagwerk

25 Aktive sind zurzeit dabei, 16 Frauen, neun Männer. Erst Ende der 1970er Jahre traten die ersten Damen ein, heute wäre ein Auftritt ohne sie nicht mehr denkbar.

Die neue Vorsitzende des Trommelkorps Bentrop Theresa Frens möchte die Vorstandsarbeit digitalisieren. Foto: Peter Benedickt / WP Fröndenberg

Neben den Tenor-, Alt- und Sopranflöten gehört das Schlagwerk dazu. Geprobt wurde um die Jahrtausendwende noch in einer Kneipe, die bald geschlossen wurde. Seitdem geht es in die Schützenhalle, frisch umgebaut, ein idealer Raum: „Ich bin den Schützen dankbar, dass wir den Saal nutzen dürfen.“

Wir hatten unser 100-Jahrfeier schon komplett geplant, da kam wegen Corona das Aus Theresa Frens - Vorsitzende Trommlerkorps Bentrop

Das Repertoire setzt sich klassisch aus der Marschmusik, beispielsweise während der Schützenfeste, konzertanten Stücken („immer eine Herausforderung“), Kirchen-, und Weihnachtsliedern zusammen. Natürlich gehört das Populäre dazu, doch die Instrumentenvielfalt setzt enge Grenzen.

Feste Auftrittstermine hat das Trommlerkorps im Verlauf der zwölf Monaten einige. „Ist in unserem Dorf etwas los, sind wir dabei, beim Schützenfest, beim Karneval, bei der Nikolausfeier der Löschgruppe oder etwa bei der Halleneinweihung, wo sogar Ina Scharrenbach, eine Ministerin aus Düsseldorf, gratulierte“, freut sich die Vorsitzende.

Christkindelmarkt, Erntedankfest, Volkstrauer und Jubiläen

Alle zwei Jahre geht es auf den Christkindelmarkt in die Innenstadt, zum Erntedankfest wird in Bausenhagen gespielt („Wir haben keine eigene Kirche“), wichtig ist der Auftritt am Volkstrauertag. Das letzte Konzert fand 2013 statt, da wäre es ein Traum, mal wieder auf der Bühne zu sitzen und Beifall vom Publikum zu bekommen: „Eine Herausforderung, aber auch ein Highlight im Jahresablauf.“ Freundschaftstreffen gibt es und die Jubiläen von befreundeten Spielmannszügen. Die haben einen hohen Stellenwert: „Wir treffen uns, wir spielen, wir feiern, wir unterhalten uns, tauschen dabei Innovationen aus, wie läuft dies und jenes bei euch.“

Doch es gibt Rückschläge: „Wir hatten unser 100-Jahrfeier schon komplett geplant, da kam wegen Corona das Aus, die Stadt verbot alle öffentlichen Auftritte, das tat sehr weh.“ Eine Zeitlang konnte nur per Videochat Kontakt gehalten werden, erste Proben fanden nur mit Impfnachweis oder nach einem negativen Test statt, auf Abstand wurde geachtet. Es war schwierig. Am Ende normalisierten sich die Abläufe schnell, heute wird schon wieder über die Einschränkungen gescherzt.

Persönlich wünscht sich Theresa Frens etwas mehr Digitalisierung in der Vorstandsarbeit und dass die 105-Jahrfeier im kommenden Jahr ein rauschendes Fest wird. Die Planungen starten bald, mit der Ausrichtung soll das Ärgernis von vor vier Jahren vergessen werden: „Es wird uns gelingen, da bin ich mir sicher, einfach weil wir eine großartige Truppe sind.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg