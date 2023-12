Das Erlebnis Flusslandschaften prägt Menschen und Region

Blick auf die Ruhr am Wehr in Fröndenberg (Archiv), der Fluss bestimmt das Leben der Einwohner im Kreis Unna mit. Foto: Martina Dinslage

Der Kreis Unna wird von Flusslandschaften geprägt, nicht umsonst ist in den Medien oft von der „Region an Ruhr und Lippe“ die Rede.

Bereits zum 45. Mal präsentiert der Kreis Unna sein Jahrbuch, diesmal unter der Überschrift „Erlebnis Flusslandschaften“. Dabei steht unter anderem Fröndenberg gleich mit mehreren Geschichten im Mittelpunkt. Was bei dem Stadt-Namenszusatz „Ruhr“ nicht weiter verwunderlich ist.

Vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen die Themen, auf die Bedeutung der Gewässer für die Menschen, für die Kultur, für den Naturschutz und für die Naherholung wird eingegangen.

Die Ruhr fließt seit Jahrhunderten - die Geschichte fließt mit

Direkt nach dem Vorwort des Verlegers Thomas Horschler steigt Stadtarchivar Jochen von Nathusius mit einer Zeitleiste in die informativen und lesenswerten Berichte ein. „Die Ruhr fließt seit Jahrhunderten – die Geschichte fließt mit“ hat der Autor die Chronik betitelt.

Bereits 1214 wird erstmals urkundlich „ein Steg über die Ruhr bei Fröndenberg“ erwähnt. 1300 findet der Fluss dann größere Bedeutung als Staatsgrenze zwischen der Grafschaft Mark und dem Raum Menden, regiert von Kurköln. Erwähnenswert auch, dass sogar das Kurfürstentum Brandenburg sich bis an das heimische Ufer ausdehnte.

Mitte des 18. Jahrhundert entstand eine hölzerne Brücke in Langschede, an der anschließend Zoll erhoben wird: „Für einen Ochsen 1 ‚Stüber‘, für ein ‚feistes‘ Schwein 6 Pfennig, für ein mageres 3 Pfennig.“ Die Möhnekatastrophe findet ebenso Erwähnung wie die letzten sinnlosen Artillerieduelle der Wehrmacht mit den Amerikanern 1945.

Nach kurzer Zeit ist die Kiebitzwiese ein Erfolgsmodell

Mit der „Wiedervernässung und Renaturierung in einer statischen Aue“ wird in etwas umständlichen „Beamtendeutsch“ die Einrichtung des Naturschutzgebietes Kiebitzwiese erwähnt. Nach kurzer Zeit bereits siedelten sich zahlreiche Tierarten und Pflanzen an, die 43 Hektar werden schnell zu einem Erfolgsmodell.

Die Kiebitzwiese in Fröndenberg mit dem Ententeich Schwitten von oben. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Eine nicht unerhebliche Strecke führt der Ruhrtalradweg, insgesamt 240 Kilometer von der Quelle bei Winterberg bis Duisburg lang, über das Gebiet von Fröndenberg. Die Schriftzüge an den Türen des Kettenschmiedemuseums verlocken zahlreiche „Pedaleure“ zu einem Zwischenstopp, um die historischen Maschinen in dem alten Backsteinbau zu besichtigen.

Die Region ist für die Trinkwassergewinnung wichtig. Um die Herausforderungen der Zukunft, neu auftretende mikrobiologische und chemische Substanzen auszufiltern, meistern zu können, werden in allen Wasserwerken „Weitergehende Aufbereitungsanlagen“ gebaut, in Echthausen bereits geschehen, Halingen befindet sich in der Errichtungsphase.

Der Salzhafen in Langschede geriet in Vergessenheit

Schließlich lenkt Andreas Hennemann den Blick auf eine lange vergessene „Industrie“: Der Abbau von Salz in der Saline Königsborn, der drittgrößte Produzent Preußens nach Halle an der Saale und Schönebeck an der Elbe.

Der Verfasser hat die historischen Begebenheiten in eine Liebesgeschichte gepackt, der Eselstreiber Peter und der „Salzhafen“ in Langschede stehen im Mittelpunkt.

Natürlich bietet das Jahrbuch auch Platz für Erzählungen und Infos aus dem gesamten Kreis. Sei es das „Einhorn Wappen“ in Kamen-Heeren, sei es der „Emscherhof“, sei es der „Verlobungshügel im Schlosspark von Haus Heeren“, heimische Autoren sorgen für den berühmten Blick hinter die Kulissen.

Das 176-seitige Werk ist im Buchhandel zum Preis für 13,90 Euro zu bekommen.

