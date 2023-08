Deutschland Tour in Fröndenberg: Die besten Orte zum Gucken

Fröndenberg. Deutschland Tour, Etappe drei: Die Bergwertung in Fröndenberg steht an. Wo können Zuschauer am besten anfeuern? Das Programm und alle Fakten.

Es ist das größte Radsport-Event Deutschlands – und Fröndenberg ist mittendrin: Die Deutschland Tour 2023 ist gestartet und Radsportfans aus aller Welt fiebern mit den Radsportlern mit. 732 Rennkilometer legen die Profis in diesem Jahr auf dem Weg von St. Wendel nach Bremen zurück – in mehreren Etappen an insgesamt fünf Renntagen. Fröndenberg spielt dabei eine wichtige Rolle. Was ist los in Fröndenberg? Wie verläuft die Strecke genau? Und wo können Zuschauer am besten zugucken?

+++ Auch interessant: Die Deutschland Tour kehrt nach 15 Jahren zurück nach Fröndenberg +++

Am Samstag, 26. August, schaut die Radsportwelt auf Fröndenberg, wenn die Profis die dritte Etappe von Arnsberg nach Essenbestreiten. Besonders im Fokus ist dabei die Eulenstraße. Hier findet an diesem Etappentag der sportliche Höhepunkt statt: Am Eulenberg wird um voraussichtlich 14 Uhr um wertvolle Punkte bei der Bergwertung gekämpft.

Warum ist die Eule so besonders?

Die „Eule“, wie sie liebevoll genannt wird, ist für Radsportler seit jeher ein beliebter Anlaufpunkt, um sich und seine Kräfte zu messen. Der Berg bietet rund 1200 Meter Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,7 Prozent. Es gilt 84 Höhenmeter zu überwinden – die maximale Steigung beträgt 13 Prozent – das ist schlichtweg nichts für schwache Beine.

Ein Blick auf Strava, eine etablierte App für Radfahrer, in der Zeiten protokolliert und Segment-Gewinner ermittelt werden, zeigt: Seit Beginn der Aufzeichnungen führt der heimische Ex-Radsportprofi Rick Zabel die Rangliste der Männer an. Innerhalb von 2 Minuten und 40 Sekunden hat er mit einer durchschnittliche Geschwindigkeit von 26,8 km/h die Eule bezwungen. Es ist seine Heimstrecke. Wie schnell die Profis am Samstag sein werden, wird sich zeigen.

Wie genau verläuft die Strecke?

Das Hauptfeld wird von Menden aus über die Ruhrbrücke in Richtung Stadtmitte fahren. Geschätzter Zeitpunkt ist 14 Uhr. Über die Unionstraße fahren die Athleten dann auf die Eulenstraße, vorbei am Radsport-Denkmal und durch bis Frömern.

Von dort geht es für die Sportler auf die Brauerstraße bis nach Landwehr, weiter Richtung Süden auf die Alte Kreisstraße bis Strickherdicke. Danach radeln die Profis auf dem Strickherdicker Weg bis nach Dellwig, auf die Hauptstraße bis Altendorf und schließlich auf den Billmericher Weg bis nach Billmerich (Unna). Ab dann führt der Weg im Kreis Unna an Haus Opherdicke in Holzwickede vorbei, es geht auf die Dorfstraße bis Hengsen und über die Schwerter Straße bis Beisecke. Geschätzte Uhrzeit: 14.30 Uhr. Anschließend fahren die Rennradfahrer weiter auf die Südseite der Ruhr und in Richtung Schwerte.

Werden alle Straßen den ganzen Tag lang gesperrt?

Nein, werden sie nicht. „Die jeweilige Straße in Durchfahrtsorten wird ca. 45 min vor der Ankunft des Feldes gesperrt. Sobald das Feld und alle Begleitfahrzeuge die Stelle passiert haben, hebt die Polizei die Sperrung wieder auf. Aus einsatztechnischen Gründen können diese Sperrungen länger als geplant andauern“, teilt der Veranstalter dazu vorsorglich mit.

Vom Sauerland quer durch NRW ins Ruhrgebiet: Deutschland-Tour 2023 Vom Sauerland quer durch NRW ins Ruhrgebiet- Deutschland-Tour 2023

Es sind allein im Kreis Unna rund 120 Helfer im Einsatz, die den reibungslosen Ablauf im Blick haben. Sie warten auf ein entsprechendes Kommando, stellen Straßensperren auf, bevor das Fahrerfeld angekommen ist, und warten ab, bis das letzte Fahrzeug hinter dem letzten Fahrer eine grüne Flagge schwingt und die Strecke wieder freigibt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechenden Straßen zu meiden oder den zeitweise eingerichteten Umleitungen zu folgen. Der gesamte Streckenbereich ist mit einem absoluten Parkverbot belegt.

Wo können Zuschauer mitfiebern und anfeuern?

Wer den Profis zujubeln will, muss rechtzeitig vor Ort sein, denn nach bereits 20 bis 30 Minuten könnte der Spuk in Fröndenberg demnach wieder vorbei sein. Das Peloton zieht voraussichtlich zwischen 14 Uhr (Stadtmitte) und 14.20 Uhr (Altendorf) durch Fröndenberg.

Als Hauptanlaufpunkt für die Fans in Fröndenberg wird vermutlich die Eule dienen, wo über Lautsprecheransagen Infos zum Rennen gegeben werden. Ob diese, ähnlich wie bei der Tour de France, die Strecke vorher mit Kreide verschönern werden, bleibt abzuwarten. Parken können Interessierte am Samstag beispielsweise an der Gesamtschule, die am Fuße des Berges liegt.

Ebenfalls gut geeignet seien darüber hinaus Altendorf oder ein Platz an der Feldstraße Richtung Haus Opherdicke, um sich zum Ansehen des Rennens zu versammeln.

Und gibt es zusätzlich ein Programm?

Vor der Bergwertung der Profis am Eulenberg ist ein Auftaktprogramm an der Rennstrecke zwischen Marktplatz und Eulendenkmal vorgesehen. „Nach der Durchfahrt sind die Zuschauer eingeladen, zum Marktplatz am Fuße des Eulenbergs zu kommen. Dort ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, das am frühen Abend in ein Jugend-Open-Air auf dem Marktplatz übergeht“, verspricht die Stadtverwaltung.

Ab 14 Uhr können Interessierte das Rennen zudem auch über eine Videoleinwand bis ins Ziel verfolgen. Die Stadt Fröndenberg zeigt die Übertragung auf dem Marktplatz. Es sei mit Showeinlagen zu rechnen wie Einradfahrern und einem Weltklasse-Radartisten. Ab etwa 18 Uhr eröffnet DJ Tom Nolte dann die Party vor Ort und es kann ausgelassen getanzt werden.

Drei Mal schon radelte die Radsportelite der Welt bereits durch Fröndenberg. Bei der Deutschland Tour sind 2023 neben dem deutschen Elite-Team „Bora – hansgrohe“ mit Jai Hindley (Tour de France Platz 7) auch internationale Fahrer wie Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious, Tour de France Platz 6) im Starterfeld.

