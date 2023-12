Ein Fröndenberger und die Tatwaffe Internet

Fröndenberg/Unna Ein junger Mann bestellt im Internet Kleidung - und bezahlt sie nicht. Fälle wie diese beschäftigen die Behörden seit Jahren zunehmend.

Die Tatwaffe Internet wird landesweit immer öfter genutzt. Was sich sperrig anhört, ist für Behörden ein zunehmendes Problem, wie aus dem Lagebericht Cybercrime des Landeskriminalamtes hervorgeht. Wie schwierig es ist, die Täter zu ermitteln und wie solche Fälle ausgehen können.

Millionenschaden durch Computerbetrug

Es ist 2021. Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Lockdown, Schulschließungen, Kurzarbeit. Ein beliebter Zeitvertreib: das Surfen im Internet. Mit zunehmendem Traffic nehmen auch Straftaten im Netz zu. Das geht aus dem Lagebild Cybercrime des Landeskriminalamtes hervor. Im aktuellsten Werk (Stand: 2021) zeigt vor allem ein Blick auf die Fallzahlen die Entwicklungen. 19.693 erfasste Fälle sind für NRW gelistet, 2021 waren es bereits 30.115. Die Aufklärungsquote ist im selben Zeitraum von knapp 36 Prozent auf 26 Prozent gesunken. Gesamtschaden laut Cybercrime-Bericht: gut 24 Millionen Euro (2020: 18 Millionen Euro). Allerdings: „Ein hohes Dunkelfeld existiert bei Schäden, die durch Erpressungsdelikte, wie Ransomware zum Nachteil von Firmen, entstehen“, heißt es dazu.

Straftaten, bei denen das Internet als Tatmittel verwendet wird, werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik „mit der Sonderkennung ,Tatmittel Internet‘ erfasst“, heißt es dazu im Cybercrime-Lagebericht.

Fröndenberger angeklagt

Einen Fall von Computerbetrug hatte nun auch das Amtsgericht Unna zu verhandeln. Viermal soll ein 22-jähriger Fröndenberger Kleidung im Internet bestellt, aber nicht bezahlt haben. Gesamtwert: rund 330 Euro. Für die Staatsanwaltschaft Anzeichen für ein „auf Dauer ausgelegtes Einkommen“.

Doch ganz so stellt sich der Fall dann doch nicht dar. „Das ist eine gewagte Anklage“, erklärt einer der beiden Verteidiger. Weder habe sein Mandant die Ware bestellt, noch kenne er den Internet-Shop. Die Krux: Die Pakete sind nicht zum Fröndenberger selbst, sondern in eine Packstation geliefert worden. „Irgendwer“ habe die dann später abgeholt, jedes Mal unter anderem Namen. Einziges Indiz: Ein Abholschein samt Unterschrift. „Die ist aber nicht mal ansatzweise seine“, betont der Verteidiger. Zudem seien die Bestellungen jedes Mal mit einer anderen E-Mail-Adresse in Auftrag gegeben worden. Am Ende der Verhandlung steht ein Freispruch für den 22-Jährigen. „Ich kann Ihnen die Tat nicht nachweisen, sie sind freizusprechen“, so die Richterin.

Cybercrime ist ein weites Feld

Wie im Fall des Fröndenbergers sind laut Lagebericht 2021 insgesamt 6056 Verdächtige ermittelt worden. Den größten Anteil nahm mit 1562 ermittelten Tatverdächtigen die Gruppe der Erwachsenen im Alter von 30 bis 39 Jahren ein. „Der Anteil an männlichen Tatverdächtigen ist mit 4024 im Verhältnis zur Gesamtzahl von 6056 überrepräsentiert“, heißt es dazu weiter.

Ein Fall, der sich in die Riege der Cyberkriminalität einreiht, ist zudem der Angriff auf die Südwestfalen IT. Dutzende Städte in Südwestfalen sind davon betroffen, Bürgerdienste liegen brach. Vom neuen Reisepass bis hin zur Fahrzeuganmeldung geht nichts mehr. Hilfe für den Märkischen Kreis gibt es dabei aktuell auch aus dem Kreis Unna.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fröndenberg